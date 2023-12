Bilancio, nuova polemica: "Nel Municipio I nessuno della giunta, l'opposizione esce dall'aula"

Nuove polemiche a Genova sul bilancio comunale dopo quelle sollevate dall'opposizione per l'assemblea convocata su Whatsapp, poi disertata dalla minoranza e il botta e risposta tra maggioranza e minoranza nel Municipio Media Val Bisagno. L'ultimo episodio di protesta è andato in scena nel Municipio I Centro Est: "Non c'era nessuno della giunta comunale a prendersi la responsabilità di presentare il bilancio - si legge in una nota diffusa - motivo per cui i gruppi consiliari di MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Genova Civica e Lista Rossoverde del Municipio I sono usciti dall’Aula all’atto della votazione del Bilancio previsionale, lasciando un vuoto che fa rumore nell’ala sinistra di Tursi, a testimoniare la necessità che venga dato valore a questo servizio che i consiglieri e le consigliere di tutti i Municipi portano avanti ogni giorno. Il sindaco Bucci e il suo vice Piciocchi prendano appunti".

"Dopo aver smantellato completamente i Municipi, riducendone le risorse e le possibilità di azione sui bisogni di prossimità ai cittadini sui territori, la Giunta Bucci, con in testa il vicesindaco Piciocchi ha deciso di disertare le discussioni nelle sedi istituzionali municipali competenti - prosegue la nota della coalizione progressista -, decidendo di lasciare ai dirigenti il ruolo di rappresentanza nei Municipi. I tempi accelerati come mai da quando la Giunta Bucci amministra la città, anche grazie al Regolamento di Contabilità che all'articolo 19 comma 5 consente un tempo massimo di soli 10 giorni per far pervenire all’amministrazione centrale il parere di ciascun Municipio, non hanno consentito di poter svolgere al meglio il proprio servizio verso la comunità".

Opposizione che conclude: "Il dovuto approfondimento del programma triennale dei lavori pubblici e del bilancio di previsione, infatti, rappresenta il momento principale per l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo da parte degli organi elettivi nei confronti dell’organo esecutivo. Sono dunque offensive le parole di Piciocchi che ha affermato, a margine dell’incontro al Teatro della Gioventù che le consigliere e i consiglieri di opposizione 'temono il confronto'. Piuttosto, la mancata presenza di almeno un componente della Giunta comunale in sede di Consiglio, luogo del pubblico dibattito in qualità di parlamentino della città, è un grave atto di mancanza di rispetto sia nei confronti del servizio che gli eletti del Consiglio offrono alla Comunità, sia nei confronti delle cittadine e dei cittadini che dagli organi elettivi municipali sono rappresentati".