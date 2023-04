Pnrr, la priorità restano i porti

Riunione nel pomeriggio di venerdì 31 marzo in Regione tra il presidente della Liguria Giovanni Toti, il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presiedente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Signorini e l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Al centro dell'incontro gli obiettivi comuni tra amministrazione locale e nazionale per quanto riguarda il Pnrr e i nuovi impulsi necessari per gli investimenti, che riguardano soprattutto i porti di Genova, Savona e Vado, che restano attualmente la priorità per le risorse da pianificare e spendere nei prossimi mesi.

Nei giorni scorsi Regione Liguria ha consegnato al ministero delle Infrastrutture e Trasporti un piano da 10,3 miliardi di euro per chiedere il finanziamento di nuove opere stradali e ferroviarie considerate strategiche per il territorio ligure, anticipato dal governatore Toti, che aveva detto "la Liguria è pronta, oltre ai miliardi di opere che sono già cantierate o lo saranno nei prossimi mesi, a prendersi in carico almeno altri 500 milioni di euro di interventi che potremmo mettere in capo da domani".