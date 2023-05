Sviluppo delle opere Pnrr, sul sito della Regione manca ancora l'area dedicata

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 23 maggio 2023 Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interpellanza, sottoscritta dal gruppo, in cui ha chiesto alla giunta perché non ha implementato il sito istituzionale con un'area dedicata al monitoraggio e alle informazioni sullo sviluppo delle opere Pnrr.

Il consigliere ha rilevato che diverse Regioni hanno garantito l'accesso alle informazioni sullo sviluppo delle opere Pnrr sul loro territorio con una pagina dedicata con i dati e lo stato di avanzamento fisico, procedurale ed economico dei lavori del Piano.

Il presidente della giunta con delega al bilancio, Giovanni Toti, ha ricordato che Liguria Digitale il 12 maggio 2023 ha presentato il risultato del lavoro svolto in questi mesi e ha annunciato che entro giugno dovrebbe essere possibile dare il via al sito e ha sottolineato, tuttavia, che la piattaforma Regis, che fa fede sugli investimenti del Pnrr, è stata completata dalla società Sogei solo alla fine di aprile e ancora oggi il funzionamento non è soddisfacente né per qualità del dato, né per velocità di aggiornamento.