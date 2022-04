Piscina per surf a Voltri, Tini (M5s): "Perché spendere per onde finte? Servono spazi che attirino tutti"

Alla "Colazione con il sindaco" del 28 aprile il primo cittadino Marco Bucci ha parlato di una piscna da surf con onda automatica prevista per Voltri, ma il progetto non piace a tutti.

"A Bucci ricordiamo - dice Maria Tini, consigliera comunale M5s - che i bambini e i ragazzi hanno bisogno di fare sport, tutti e non solo i surfisti. Se l’amministrazione comunale ha davvero risorse sufficienti per dare il via a questa vasca, che peraltro sorgerà sul litorale (dove magari le onde ci sono già), allora non si capisce perché non li abbiano invece destinati per costruire palestre, piscine, pareti da arrampicata, campi da pallavolo e da basket, spazi per arti marziali, bocciofile come si deve per gli anziani che spesso non hanno spazi di aggregazione. Vergognoso che in una città di anziani, facciano una piscina con le onde. Incommentabile che in una città dove l’infanzia e l’adolescenza ha bisogno di aree per fare sport, realizzino una vasca riservata a pochi: ma quanti surfisti credono arriveranno per prendere le onde in vasca?".

Il progetto prevede una piscina di 110 metri per 70, con onda automatica per poter fare surf: "Verranno da tutta l'Europa centrale a Voltri per vederla" aveva detto Bucci.

"È davvero questa la rigenerazione urbana che ha in mente il centrodestra? - attacca Tini - La nostra idea di rigenerazione, invece, è per un’aggregazione dove tutti si possono incontrare e dove ci siano spazi polifunzionali che possano andare bene per giovani, meno giovani e anziani. Visto che abbiamo il mare, perché spendere per delle onde finte? Bucci non ha ancora capito che servono centri sportivi in grado di attrarre tutti. E questa altro non è che l’ennesima idea ridicola".