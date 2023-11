Piano sociosanitario, nuove polemiche: "Colpo di mano di Toti con un maxi emendamento"

Ancora polemiche in consiglio regionale dove, dalla mattinata di martedì 21 novembre 2023, sta andando avanti la presentazione del piano sociosanitario 2023-2025 della Regione Liguria. Una riunione a oltranza ricca di momenti di tensione, tra cui una sospensione perché tre consiglieri di opposizione si sono seduti in mezzo all'aula. Tra le proteste dell'opposizione l'approvazione in tarda serata di un maxiemendamento che ha sostituito il piano, annullando gli emendamenti presentati sul testo precedente. Il presidente della Regione Toti ha replicato accusando la minoranza di non aver voluto un vero confronto.

Roberto Arboscello, consigliere del Partito Democratico, attacca la giunta Toti: "A dieci minuti dal termine della discussione generale (intorno alle 21:30 di martedì, ndr) la giunta ha presentato e votato a maggioranza un maxi-emendamento di 146 pagine, sostituendo integralmente il piano sociosanitario sul quale per dieci ore avevamo dibattuto in aula e per il quale c'erano stati mesi di lavoro e incontri nei territori. Un atto senza precedenti - sostiene il consigliere Dem - che insulta le istituzioni democratiche e dimostra totale disinteresse per le opinioni dei cittadini liguri. In un colpo di spugna il centrodestra ha cancellato sei mesi di confronto in Commissione con operatori, categorie, associazioni, parti sociali e addetti ai lavori, facendo anche decadere tutti gli emendamenti che avevamo presentato come opposizione. Tra questi, le misure per la Valbormida, per il ponente, per il savonese e misure come l'istituzione dei i centri di assistenza urgenza per alleggerire la pressione sui pronto soccorsi e un emendamento per aumentare le borse di specialità consentendo di avere un maggior numero di specialisti e vincolandoli alla permanenza sul territorio ligure".

"Questa è la Giunta Toti - conclude Arboscello -, per mesi ci hanno fatto studiare un Piano sociosanitario che hanno sostituito a pochi minuti dal voto. Una rara prova di arroganza, mancanza di rispetto e disinteresse nei confronti di centinaia di cittadini liguri che sono venuti per mesi in commissione e che hanno dialogato con le opposizioni negli incontri sul territorio".