Piano sociale integrato regionale, critiche dall'opposizione: "È il libro dei sogni"

Il Consiglio regionale, mercoledì 21 febbraio 2024, ha approvato il nuovo Piano sociale integrato regionale (Psir) 2024-2026. Scopo del documento è delineare la cornice strumentale e tematica all'interno della quale gli Ambiti Territoriali Sociali (Ats) dovranno definire la propria strategia riguardo i servizi sociali sulla base dei bisogni rilevati all'interno delle rispettive aree di riferimento. Tra le principali novità, la nuova geografia degli Ambiti Territoriali Sociali, che, in armonia con la normativa nazionale, coincidono con i distretti sanitari, e l'individuazione di nuove professionalità ritenute idonee a gestire e svolgere le attività. Diverse le reazioni delle forze politiche, non mancano le critiche da parte delle forze di opposizione.

Il Movimento 5 Stelle: "Tardivo, incompleto e poco ambizioso"

Va all'attacco il Movimento 5 Stelle per voce del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Paolo Ugolini e del capogruppo pentastellato Fabio Tosi: "Lo hanno definito 'sintesi dell’ascolto dei territori'. Domanda: quali territori? - si legge in una nota -. Temiamo a questo punto che la maggioranza viva su un altro pianeta. Il Piano sociale integrato portato in Aula e partorito dopo otto lunghi anni di attesa, infatti, presenta molte criticità e zone d'ombra che la maggioranza non vede proprio perché non sa ascoltare". Secondo i pentastellati "Mancano risorse economiche" ed è "Grave la mancanza di attenzione in alcuni ambiti come le disabilità, l'attenzione verso le persone fragili o l'immigrazione. Il piano appare poco dettagliato e non fornisce indicazioni concrete per l'attuazione degli interventi ed emerge anche il rischio di esclusione dei territori interni".

Azione: "È il libro dei sogni"

Pippo Rossetti, consigliere regionale di Azione, afferma: "La maggioranza ha votato a favore dello Psir, però non ha colto la necessità di aumentare l'integrazione col tema della casa e dell'inserimento lavorativo dei più fragili, funzioni assolutamente necessarie per affrontare la povertà e i disagi delle persone che si rivolgono ai servizi. Non è stata fatta una forte integrazione socio sanitaria ed è stata sminuita la politica dei servizi sociali, avvilendo la professionalità degli assistenti sociali con un'ottica di accontentare alcuni comuni piuttosto che qualificare il Piano, che dopo 8 anni non ci dà elementi di cambiamento tali per sostenerlo. Non ci sono risorse economiche aggiuntive e le misure previste non sono accompagnate da risorse economiche, quindi resteranno solo il libro dei sogni".

Lista Sansa: "Non soddisfacente nonostante l'approvazione di nostre proposte"

Voto contrario, definito "netto" in una nota, per i consiglieri della Lista Sansa: Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi. "Abbiamo riscontrato due gravi problemi - spiegano -. In primis la decisione di separare il Piano Sociale Integrato dal Piano Socio Sanitario e in secondo luogo il limite di non voler affrontare i temi che toccano interessi o linee politiche di parte della maggioranza o di tutta la maggioranza. Una scelta - affermano i consiglieri - che nasce dallo squilibrio enorme di interessi economici e di potere di questi due ambiti, con un obiettivo ultimo limitato alla cura e non alla salute nel suo complesso. Per quanto riguarda gli emendamenti e gli ordini del giorno, pur notando un clima di apertura e di collaborazione da parte dell'assessore Giampedrone, non possiamo non notare come per alcuni temi si sia proceduto per schemi, non guardando i contenuti ma soffermandosi solamente alla forma e al contenuto politico sensibile a una parte della maggioranza".



Nella due giorni di lavori in aula i tre consiglieri Sansa, Candia e Centi hanno portato decine di documenti tra emendamenti e ordini del giorno: "Siamo riusciti a fare approvare diversi spunti interessanti - proseguono - per il benessere sociale. Siamo contenti di essere riusciti a far passare la nostra proposta per il cohousing - osserva Ferruccio Sansa -. Grazie alla nostra proposta si avvieranno progetti per favorire la convivenza tra giovani e anziani, il cohousing tra giovani e ragazzi reduci da periodi di difficoltà che hanno terminato percorsi di tutela (careleavers) e la convivenza tra giovani (studenti o lavoratori) e migranti non accompagnati che siano diventati maggiorenni. Si tratta di progetti nel segno della solidarietà dove tutti traggono beneficio. Mi preme sottolineare anche il lavoro che abbiamo fatto per i caregiver - aggiunge Sansa -. Siamo riusciti a farci approvare all'unanimità la nostra proposta che impegna la giunta a sollecitare al Governo e al Parlamento l'approvazione in tempi brevi di una legge sulla figura del caregiver, innalzando le tutele, i sostegni e le garanzie riconoscibili a questa figura così importante per la tenuta sociale. Al momento ci sono 6 proposte di legge depositate alla Camera per regolare e sostenere un'attività che, per l'Istat, riguarda quasi il 12% degli italiani, circa 7,5 milioni di persone".

Sempre sulla figura dei caregiver, l'unanimità del Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno di Roberto Centi che impegna la Giunta a farsi carico di rappresentare al tavolo nazionale sul tema la necessità di reperire fondi ad hoc per le ferie estive delle persone con disabilità, in modo da concedere qualche giorno di riposo ai familiari caregiver. "Non è una misura marginale - osserva Centi - ma un problema per molte famiglie. In un'ottica di maggiore attenzione alle famiglie con queste difficoltà - aggiunge - siamo soddisfatti di esser riusciti a farci approvare anche la nostra proposta sul 'dopo di noi' e sul 'durante noi'". L'unanimità del Consiglio regionale ha approvato anche un altro ordine del giorno di Roberto Centi, incentrato sul tema della ludopatia, tema che tocca ambiti sociali, sanitari e di infiltrazioni della criminalità organizzata, come ha sottolineato il consigliere regionale, nelle veste, anche, di presidente della Commissione Regionale Antimafia. La consigliera Selena Candia tra i suoi ordini del giorno è riuscita a far approvare all'unanimità del Consiglio la sua proposta sulla continuità tra i consultori e i centri per la famiglia. "Abbiamo ottenuto dalla giunta l'impegno ad assicurare una continuità di azione tra l'operato attualmente svolto dai Consultori famigliari e le funzioni dei futuri Centri per la famiglia - spiega Candia -. Altre Regioni hanno già elaborato linee guida che individuano nei Consultori gli interlocutori privilegiati per le attività e le funzioni dei Centri per la famiglia, in modo da creare una sinergia tra servizi territoriali. Approvata anche la proposta di mappatura, con contestuale apertura di nuovi sportelli informativi".

"Nonostante la soddisfazione per le nostre proposte approvate - concludono Sansa, Candia e Centi - ci riteniamo insoddisfatti del nuovo Piano Sociale Integrato Regionale appena approvato, in quanto, per l'ennesima volta, il benessere della popolazione è stato parametrato sui valori del Pil, quando in realtà per i cittadini sono determinanti i servizi offerti, e la loro qualità, soprattutto in ambito sociale e sanitario".

Lega: "Risposte concrete ai bisogni dei liguri e del loro territori"

Soddisfazione, invece, per la Lega. Il vice capogruppo regionale della Lega Mabel Riolfo, relatore di maggioranza, commenta: "È una grande soddisfazione avere approvato il Psir 2024-2026, visto che la Liguria ne era priva dalla scadenza del precedente nel 2015. Il documento contiene molte novità, fra cui una maggiore integrazione fra gli Enti locali, i territori, le Asl e la Regione Liguria, per creare un comparto unico che dovrà davvero dare una risposta alle necessità di tutti i liguri. Soprattutto agli anziani che vivono nella nostra regione che presenta sicuramente delle criticità territoriali che poi si traducono anche in difficoltà sociali. Questo Piano - prosegue l'esponente della Lega - è nato dopo un lungo confronto con i territori per garantire un sostegno completo e coordinato alle persone e alle comunità che ne hanno bisogno, soprattutto per chi si trova in una condizione di svantaggio sociale. Il Piano sociale della Liguria è stato suddiviso per tematiche e tutti i temi più importanti sono stati affrontati: bambini 0-6 anni, minorenni, giovani, famiglia, disabili, non autosufficienza, povertà ed estreme povertà, politiche abitative, pari opportunità e conciliazione vita e lavoro, violenza di genere, persone sottoposte a misure restrittive, cittadini di Paesi terzi, adulti e area grigia. Per sollevare il carico delle famiglie abbiamo affrontato per la prima volta la questione degli asili estivi con un supporto per la fascia d’età da 0 a 3 anni, così da dare la possibilità ai genitori di avere un aiuto e di poter andare lavorare senza dovere lasciare i figli a carico dei nonni. Ci siamo occupati anche di agricoltura sociale, con un investimento di 2 milioni di euro per attuare politiche di promozione dell’inclusione sociale, della riabilitazione, dell'occupazione e lo sviluppo personale attraverso l'impiego agricolo. Un Piano sociale - conclude Riolfo - attento alle esigenze dei liguri e del loro territorio":