Sanità, Linea Condivisa presenta la sua proposta di piano regionale

Giovedì 11 maggio dalle 17.30 alle 20 presso il Bi Bi Center (via XX Settembre 41) Linea Condivisa presenta la propria proposta di piano socio sanitario regionale 2023-2025.

"Il Piano Socio Sanitario presentato da Regione Liguria - dichiarano da Linea Condivisa - è un bellissimo libro dei sogni. Annalisa Silvestro, ex senatrice ed ex presidente nazionale Ipasvi (Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia) per la tutela e la rappresentanza della professione infermieristica nella sua totalità, spiegherà come nel Piano di Regione Liguria manchi la definizione delle risorse umane, che sono fondamentali: medici ma soprattutto infermieri.

"Si tratta del secondo di una serie di incontri - prosegue l'associazione -, che Linea Condivisa sta organizzando per mettere a disposizione di tutta l'area progressista della nostra città e della nostra regione l'elaborazione, che in questi anni l'associazione ha realizzato".

"Dal punto di vista della sanità - conclude l'associazione - la Liguria è considerata la peggior regione del nord Italia con una mobilità passiva, che costa oltre 50 milioni di euro all'anno, con persone che vanno a curarsi in altre regioni e con una struttura sanitaria territoriale ridotta all'osso nonostante lo sforzo degli operatori sanitari. Una situazione devastante in cui le linee della sanità ligure non sono chiare. Proveremo a elaborare insieme una proposta alternativa per una sanità pubblica e accessibile".

Introduce Rossella D'Acqui, presidente di Linea Condivisa. Interverranno: