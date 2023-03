Sanità, il nuovo piano della Regione: cosa prevede e cosa cambia

La giunta regionale ha approvato la prima bozza del piano socio sanitario 2023-2025. Si tratta del documento di programmazione delle attività territoriali e ospedaliere per ciò che attiene gli aspetti sanitari e socio sanitari per tutta la Liguria. Passa ora al vaglio del Ministero della Salute che dovrà fornire una propria valutazione in 30 giorni. Poi tornerà per una nuova approvazione in Giunta seguita da un passaggio in commissione e dalla discussione del Consiglio Regionale. In questo mese l'assessore alla sanità Gratarola lo presenterà in sede di Conferenza dei Sindaci in ogni Asl, insieme alla concertazione e alla cooperazione tra l'azienda sanitaria locale, gli enti locali e le organizzazioni sindacali.

Punti nascita

La programmazione regionale prevede nove punti nascita, uno per Asl 1, Asl 4 e Asl 5 che devono ancora essere decisi come i due della Asl 2 mentre per quello che riguarda Asl 3 saranno Villa Scassi/Ospedale Evangelico di Voltri (l'accorpamento andrà a togliere i parti dall'ospedale del ponente), Galliera, San Martino e Gaslini.

Il centro hub regionale è costituito dall’integrazione funzionale tra Irccs pediatrico Gaslini, con la Terapia Intensiva Neonatale e tutte le competenze specialistiche pediatriche e l’Irccs Policlinico San Martino, dotato di rianimazione e di ogni competenza specialistiche dell’adulto. All’ospedale Gaslini saranno affidate le gravidanze complesse nelle quali esiste la presenza di patologia fetale/neonatale, mentre il San Martino si farà carico delle gravidanze complesse nelle quali è presente una grave patologia materna.

Ospedali di comunità

Ne sono previsti 400 in Italia e 11 in Liguria. Sono strutture sanitarie intermedie della rete territoriale, a gestione prevalentemente infermieristica con presenza di un medico almeno 4,5 ore al giorno (6 giorni su 7) e a ricovero breve che si colloca tra l’ospedale e la dimensione domestica. Prevede interventi sanitari a bassa intensità clinica ed è rivolta a pazienti con deficit funzionali e/o cronici stabili dal punto di vista clinico provenienti dall’ospedale, dalle strutture residenziali sociosanitarie o dal domicilio. In Italia ne sono previsti 400, in Liguria 11.

Case della comunità

Secondo il Pnrr è il punto di riferimento continuativo per la popolazione che garantisce capillarità sul territorio. In Italia ne sono previste complessivamente 1288, 32 in Liguria di cui 30 a finanziamento Pnrr. Si tratta di strutture, in rete con il sistema informativo sanitario, in cui operano equipe multi professionali composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, infermieri di Comunità e altri professionisti della salute. Rappresenta il punto di integrazione con i servizi sociali del territorio, i servizi per la Salute Mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. Al suo interno sono previsti servizi polispecialistici, diagnostici, punto Cup, prelievi, vaccinazioni, screening. L’obiettivo dello sviluppo delle Case di Comunità è quello di garantire in modo coordinato: l’accesso integrato all’assistenza sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale nella logica di prossimità al cittadino e garantire la presa in carico della cronicità e fragilità secondo un approccio di medicina d’iniziativa proattiva con un ruolo centrale dell’infermiere di comunità come collegamento tra i bisogni della popolazione e il sistema sanitario.

La centrale operativa territoriale (cot)

Si tratta di un servizio che facilita l’attivazione dell’assistenza e la continuità della presa in carico attraverso una piattaforma informatica comune e integrata con i principali applicativi di gestione aziendale e di interconnessione con tutti gli enti/strutture del territorio. Garantisce il coordinamento e il raccordo tra i nodi delle diverse reti e i professionisti. In Italia ne sono previste 600, in Liguria 16.

Centrali 118 e numero unico 116117

Tra le novità l'attivazione del terzo elicottero presso l’aeroporto di Luni-Sarzana, il secondo era stato attivato a luglio 2021 ad Albenga in aggiunta a quello di Genova. Prevista poi l'attivazione del numero unico 116117 per le cure mediche non urgenti. Un servizio telefonico gratuito alla popolazione, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitarie a bassa intensità assistenziale. "L’obiettivo - spiega la Regione - è mettere in contatto l’utente con un operatore competente oppure con un medico per assicurare assistenza o consulenza sanitaria".

Come previsto scendono poi da 5 a 3 le centrali operative del 118, una a Genova, una a levante e una a ponente con sedi ancora da definire.

Ambulanze con infermiere a bordo

Saranno poi attivate sul territorio regionale le ambulanze con infermiere a bordo (Msab, in gergo India), coordinate dal medico di centrale o dal medico dell’automedica con copertura su 12 ore e festivi. "Potranno garantire - spiega la regione - un’attività assistenziale più capillare sul territorio ligure caratterizzato da una particolare orografia, attraverso un coordinamento dei soccorsi sul luogo dell’evento, l’attribuzione del triage con attribuzione del codice colore, e stabilendo la destinazione dell’eventuale trasporto del paziente. Nel definire il codice colore, l’infermiere non formula alcuna diagnosi, ma stabilisce la priorità dell’assistenza per assicurare la più tempestiva e corretta presa in carico".

La rete ospedaliera dell'area metropolitana genovese

Il piano sanitario prevede l'integrazione funzionale di Villa Scassi e San Martino, ma l'assessore Gratarola ha smentito categoricamente le voci di fusione. L'obiettivo è costituire sinergie operative anche alla luce della transizione verso l’operatività del nuovo ospedale del ponente genovese Erzelli. Previste anche sinergie di rete in ambito emergenza-urgenza con integrazione funzionale fra il polo ospedaliero Padre Antero Micone di Sestri Ponente e l'Evngelico di Voltri.

Per quello che riguarda i pronto soccorso non cambia molto nella città metropolitana. In Asl 3 i Dea (Dipartimento di emergenza urgenza accettazione) di primo livello sono Villa Scassi e Galliera, quello di secondo livello San Martino e Gaslini, pronto soccorso all'Evangelico e punti di primo intervento Gallino-Genova Pontedecimo e Padre Antero Micone-Genova Sestri Ponente. In Asl 4 l'ospedale di Lavagna è Dea di primo livello.

Le differenze tra Dea I e II livello

Il Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione, rappresenta un’aggregazione funzionale di unità operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono l’interdipendenza adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e completa. Due i livelli di complessità, in base alle unità operative che li compongono. La struttura ospedaliera sede di Dea di I livello esegue tutti gli interventi previsti per l'ospedale sede di pronto soccorso e svolge funzioni di accettazione in emergenza urgenza per patologie di maggiore complessità. La struttura classificata come Dea II Livello assicura anche le funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza tra cui cardiochirurgia, neurochirurgia, terapia intensiva neonatale, chirurgia vascolare e chirurgia toracica.

I Diar

I Dipartimenti aziendali regionali rappresentano il supporto tecnico per la governance del sistema sanitario regionale, garantendo la partecipazione attiva dei professionisti nel processo di analisi e proposte e definizione di priorità di intervento con il coinvolgimento delle direzioni aziendali. In Liguria sono previsti i seguenti Diar: cardio toraco-vascolare, chirurgico, emergenza-urgenza, malattie infettive, materno infantile, specialità mediche, laboratori diagnostica clinica e per immagini, neuroscienze, onco-ematologico, trasfusionale, distretti.