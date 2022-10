Piciocchi: "Occorre un piano generale delle difese costiere del Comune di Genova"

Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale c'è quello di creare un piano generale delle difese costiere del Comune di Genova, per proteggere il litorale dai fenomeni meteomarini più intensi: lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi intervenendo nell'ambito di una riunione del consiglio del Municipio Ponente.

La questione è stata introdotta dal capogruppo di opposizione Claudio Chiarotti parlando dei lavori per riqualificare la passeggiata di Voltri: secondo l'ex presidente del Municipio occorre comunque non dimenticarsi di quelle protezioni previste inizialmente e da lungo tempo auspicate. "Abbiamo sempre rivendicato - ha detto - la necessità urgente di prevedere protezioni a mare per il litorale di Voltri. L'amministrazione impegna 5 milioni per rifare la passeggiata? Bene, ora Autorità portuale, che chiedo possa sedersi al tavolo con noi, deve prevedere la protezione a mare".

Piciocchi si è detto d'accordo: "È una questione a cui si deve dare risposta. Credo che con le protezioni a mare oggi la situazione sarebbe stata meno critica. Mi piace l'idea di coinvolgere l'Autorità di sistema portuale, quell'area è di sua competenza. Il nostro obiettivo più generale è licenziare un piano generale delle difese costiere del Comune di Genova, un problema importante che non riguarda solo Voltri. Dev'essere fatto perché abbiamo richieste di intervento su molti litorali della città e altrimenti si continuerebbe a lavorare con un approccio parziale, mentre i tecnici ci insegnano che gli interventi, perché siano efficaci, devono essere contestualizzati in un quadro complessivo. Penso che il lavoro da fare a Voltri debba essere parte di un'opera molto più importante che riguarda parte del territorio del Municipio Ponente, poi di quello del Levante e tante altre zone della città".