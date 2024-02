"Piaggio Aero, il governo intervenga": la richiesta unanime del consiglio comunale

All'inizio dei lavori, martedì pomeriggio, il consiglio comunale ha votato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che, in continuità con il lavoro svolto dai parlamentari dem a livello nazionale, chiede un impegno concreto per il futuro di Piaggio Aerospace. In particolare, il documento passato in aula chiede al sindaco e alla giunta di farsi parte attiva presso il governo affinché venga verificata la possibilità che Leonardo compartecipi all’acquisto dell’azienda.

I consiglieri Pd esprimono soddisfazione per il voto positivo: "Da un lato - spiegano - la presenza di Leonardo come socio strategico costituirebbe un elemento di solidità notevole per l'azienda e andrebbe incontro alle forti preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali in merito alla mancanza di manifestazioni di interesse da parte di operatori del settore. Dall’altro, l’unanimità del voto rappresenta un considerevole passo avanti rispetto alle posizioni sostenute in queste settimane dai parlamentari liguri espressione della maggioranza di governo. Laddove fino a ieri si invitava a 'far lavorare i commissari e attendere l’esito della gara' condannando 'il pessimismo preventivo dell’opposizione' si è raggiunto invece oggi un consenso sulla necessità di un intervento netto del governo".

E ancora, rispetto alla Regione, "accogliamo con favore l’espressione positiva da parte del centrodestra che nel Comune di Genova segna un positivo ravvedimento rispetto alla preoccupante timidezza vista sul livello regionale".