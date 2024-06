Dimissioni Piacenza, Bruzzone (lista Rossoverde): "Politiche porto alla deriva, urge commissione"

Arrivano le reazioni politiche alle dimissioni del commissario straordinario di Autorità portuale Paolo Piacenza - indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria - seguite dalla nomina al suo posto dell'ammiraglio Massimo Seno.

Tra i primi a commentare, il consigliere comunale della lista Rossoverde Filippo Bruzzone che lancia l'allarme sulle politiche del porto e chiede la convocazione di una commissione urgente.

"Prima il presidente della regione finisce agli arresti domiciliari con accuse gravissime che attendono di essere discusse nelle sedi opportune, poi salta il presidente del porto di Genova, ora viene meno anche il commissario straordinario dell'autorità portuale - dichiara il capogruppo Bruzzone -. Anche il consiglio comunale non si sente molto bene, come si è potuto vedere dalle sconcertanti scene dell'ultima convocazione".

E ancora: "Urge convocare in tempi brevi una commissione straordinaria per fare non solo il punto sui progetti futuri ma per capire insieme, maggioranza e opposizione, come muoversi nel presente e confrontarsi col nuovo commissario straordinario. É necessario confrontarsi sull'elaborazione di un nuovo piano regolatore portuale per capire, tra le tante cose, se ci saranno nuovi riempimenti e se sì, dove".

C'è poi il nodo irrisolto del trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena: "Quei depositi vanno tolti da Multedo. Dal momento che per sette anni il sindaco Bucci ha fatto promesse impraticabili, sarà solo tramite la condivisione di un processo democratico nella stesura di un nuovo piano regolatore portuale che potremo finalmente liberare territori sovraccarichi di servitù e costruire una alternativa praticabile per il benessere di tutta Genova".