Pesto e cannabis, lo scontro arriva in consiglio comunale

Era inevitabile che il caso del pesto e della cannabis, sollevato a Bologna dall'ex sardina Mattia Santori, ora consigliere comunale del Pd, arrivasse anche in Aula Rossa a Genova.

Dopo le proteste arrivate soprattutto da esponenti liguri e genovesi di Lega e Fratelli d'Italia, con il deputato del Carroccio Francesco Bruzzone che ha portato addirittura un vasetto di pesto in Parlamento, è arrivato anche un ordine del giorno in consiglio comunale, che però non è stato votato dalla minoranza, uscita dall'aula.

“Oggi in consiglio comunale - ha fatto sapere il gruppo Lega - la minoranza non ha votato il documento che abbiamo presentato per difendere il pesto dopo le parole deliranti del consigliere Pd a Bologna, Mattia Santori, che lo ha paragonato alla cannabis. Non comprendiamo come si possa non prendere le distanze da simili affermazioni, che ledono l’immagine del pesto, un prodotto che abbiamo il dovere di difendere per il suo valore, la sua storia e per essere un prodotto simbolo della tradizione ligure. Forse a sinistra dimenticano che il pesto dà lavoro a Genova, attraverso le diverse imprese, a tanti concittadini, e che, dal 2007, Genova è sede della finale del Campionato Mondiale del Pesto che permette di far conoscere il nostro prodotto d’eccellenza anche all’estero. Più pesto e meno canne, è il consiglio che diamo anche alla nostra minoranza in consiglio comunale”.

Il documento, comunque, è stato approvato con 23 voti favorevoli e 12 presenti non votanti.