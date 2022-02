Pegli, sostituzione palme e arance amare per ricreare lo storico skyline

Via libera da parte del consiglio comunale di Genova a una mozione sulla sostituzione costante della palme attaccate dal puntueruolo rosso e degli alberi di arancio amaro danneggiati. Il consiglio comunale di Genova ha infatti approvato all'unanimità il documento presentato dal capogruppo di Italia Viva Mauro Avvenente con Lorella Fontana e Davide Rossi della Lega.

"In seguito alle segnalazioni dei cittadini - ha spiegato Avvenente - ho effettuato un sopralluogo con la consigliera Fontana per verificare la fondatezza delle criticità riportate. Ci siamo resi conto che in effetti ci sono dei problemi: nella zona di via De Nicolay per quanto riguarda le palme, in via Vespucci e in viale Modugno per quanto riguarda le arance amare che da sempre hanno caratterizzato queste due vie con il loro profumo accattivante nella stagione della fioritura della zagara, le sostituzioni delle piante danneggiate o abbattute non sono state ancora eseguite da Aster. Al contrario, nei giardini Peragallo alcune palme della specie phoenix canariensis sono già state sostituite da altre delle specie dactyliferia o washingtonia, considerate dagli agronomi di Aster più resistenti all’attacco di un parassita letale per le palme come il punteruolo rosso, che ha invaso da tempo il nostro territorio. Insomma, credo sia fondamentale restituire a Pegli il tipico skyline che da sempre ha caratterizzato il quartiere".

"Per anni - ha concluso Avvenente - ci siamo battuti per poter restituire questa città a una pubblica fruibilita da parte dei residenti, ci siamo adoperati per ottenere la navebus che è fondamentale per intercettare i turisti nella zona del Porto Antico e portarli a scoprire le meraviglie del ponente, dove ci sono eccellenze straordinarie come ville e musei. Genova deve quindi mostrare al mondo di essere meravigliosa nelle periferie come in centro".

Davide Rossi della Lega ha aggiunto: "Si tratta di un problema molto sentito dalla cittadinanza e dal territorio, molte volte i cittadini si sono rivolti all'amministrazione, anche nei cicli precedenti, soprattutto per l'aranceto di via Vespucci. So che l'assessore Piciocchi si sta interessando a questo tema, ma vorrei anche allargare il raggio al patrimonio boschivo delle alture di Pegli e di tutta la città. Qualche anno fa ci fu un incendio sulla parte alta di villa Doria, di villa Pallavicini e villa Chiesa sopra Multedo, situazioni in cui si persero importanti alberature che rappresentano anche un deterrente per il dissesto idrogeologico, ho già presentato in calce ai documenti del triennale un ordine del giorno sulla verifica delle proprietà, alcune private, sulla sostituzione di queste alberature che sono belle, ma anche fondamentali per la sicurezza di tutti".

Il vicesindaco Massimo Nicolò ha riportato una nota tecnica di Aster, in cui viene indicato come le palme piantate in via sperimentale ai giardini Peragallo in due casi non siano state esenti dall’attacco del punteruolo rosso, ma che nel corso dell’estate altre sostituzioni potranno essere comunque effettuate in via De Nicolay. Per quanto riguarda i tradizionali filari di arance amare in via Vespucci e viale Modugno, resta

da valutare se mantenere su entrambi i lati delle strade, visto che i danni alle piante sono stati prevalentemente provocati dagli automezzi in sosta e dal passaggio dei mezzi Amiu e Amt che ovviamente convergono su queste aree.