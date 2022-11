Il bando per le case popolari è da rifare, il Pd attacca: "A Genova decine di migliaia di appartamenti vuoti "

Il bando per le case popolari di Genova è da rifare perché discrimina gli stranieri: ad accertarlo, una sentenza del Tribunale di Genova dopo il ricorso presentato da Associazione per gli studi giuridici sull'Immigrazione (Asgi) e Avvocati di Strada.

Il Pd genovese punta il dito contro il Comune e la Regione: "A Genova esiste una grave emergenza abitativa che colpisce in primis le fasce più deboli: soggetti a basso reddito, giovani, nuovi cittadini. Non basterà rifare il medesimo bando in tempi (si auspica) celeri per risolvere questo problema. Serve una programmazione che renda possibile l’accesso alla casa per tutte e tutti. Serve un’operazione di trasparenza da parte di Comune Genova e Regione Liguria sull’assegnazione degli alloggi ERP. Servono risposte a tante domande".

Il Pd di Genova e il gruppo consiliare in Comune pongono al sindaco Bucci alcune domande: quanti sono gli alloggi liberi a Genova? Quanti di questi non possono essere assegnati perché hanno bisogno di manutenzione? Quante risorse possono stanziare Comune Genova e Regione Liguria per rimettere in circolo quegli alloggi? "O la priorità oramai è finanziare fuochi d'artificio e regate? - chiedono provocatoriamente - Nella Genova di Marco Bucci, dove l’amministrazione riesce a fare acquisti plurimilionari di immobili da privati a più del 140% del loro valore di mercato, non mancano certo le risorse. Manca la volontà. E mentre continueremo in ogni sede a chiedere equità e trasparenza, porteremo avanti le nostre proposte".

Il gruppo consiliare dem presenterà un'interrogazione alla Giunta e chiederà la convocazione d'urgenza di una commissione sull'emergenza abitativa in città, portando avanti alcune proposte: incrementare l’offerta residenziale pubblica favorendo la messa a norma di alloggi oggi vuoti e rilevando le morosità incolpevoli, potenziare l’Agenzia Sociale per la Casa valorizzando l’edilizia sociale a costi contenuti e - con accordi con la piccola proprietà - pensare al riutilizzo delle decine di migliaia di appartamenti vuoti a Genova.