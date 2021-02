Il segretario del Pci di Genova su Gianni Pastorino: "Le sconsigliamo di guardare alla nostra realtà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

"Caro Gianni, Siamo lieti di notare che per l’ennesima volta è in linea con un nostro comunicato, prendendo liberamente spunto per mantenere ancora salda la fama di “Sinistra”. Siamo però costretti anche far notare che il Suo programma elettorale, e la coalizione che il Suo partito appoggia, non sono in linea con il nostro Partito. Anzi rappresentano con continuità le attuali politiche di Centrodestra in questa Città e in questa Regione. E oltretutto sono ben distanti, ai nostri occhi, ad un qualcosa che possa essere e rappresentare la “Sinistra” a Genova. I nostri comunicati sono frutto delle analisi critiche e delle proposte derivate dal nostro programma, e Le sconsigliamo perciò di continuare a guardare alla nostra realtà per evitare che nell’immaginario collettivo possiamo risultare vagamente vicini al Centro-”sinistra”. Luca Stocchi Segretario Federazione di Genova Partito Comunista Italiano