Genova, firmato il patto dei Comuni contro la violenza di genere

Genova ha aderito al "Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere", firmato da tutti i sindaci delle principali città italiane, sotto il coordinamento dell'Anci.

Nel documento viene evidenziata la consapevolezza che "la mancanza di pari opportunità tra donne e uomini, pur nella valorizzazione delle differenze, equivale alla violazione di un essenziale diritto umano". L'impegno comune, sviluppato in undici punti programmatici, è quello di ideare, sostenere e condividere azioni concrete di promozione delle pari opportunità, basate sull'eguaglianza e la valorizzazione delle differenze, per una società più equa, priva di stereotipi di genere e realmente paritaria. "Con questo patto noi amministratori accettiamo la sfida più grande, ovvero la lotta, senza se e senza ma, alla violenza contro le donne - sottolinea l'assessore comunale alle Pari opportunità, Francesca Corso - e lo facciamo coinvolgendo le nostre comunità in un nuovo patto tra generi, giusto e rispettoso della ricchezza di ogni differenza, sostenendo i centri antiviolenza e le case rifugio già presenti sul territorio, incrementando i servizi e promuovendo un lavoro culturale, che preveda il coinvolgimento degli uomini in tema di parità, per il supporto alla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro".

I sindaci si impegnano a "progettare e sostenere misure concrete e condivise che contribuiscano a migliorare la società e a portare reali benefici alle generazioni future a partire da un miglioramento della qualità della vita nelle città che amministriamo; a progettare in modo trasversale, nei vari ambiti amministrativi, politiche pubbliche che riducano la disparità ed assicurino il rispetto delle differenze affinché siano garantite le pari opportunità fra donne e uomini (mainstreaming) e percorsi di empowerment per le donne; a favorire e realizzare direttamente azioni di sensibilizzazione in particolare rivolte ai più giovani, sul tema delle pari opportunità, contro la diffusione di stereotipi di genere e per favorire relazioni paritarie".

Tra gli impegni sottoscritti dai primi cittadini anche quello "a contribuire ad una reale parità di genere nella società, che consenta alle donne di raggiungere la loro piena partecipazione al mercato del lavoro, alla politica ed alle istituzioni senza pregiudizi che influenzino le scelte del percorso di studi e la futura attività lavorativa o l'affermazione personale". Nel documento, inoltre, si parla di "percorsi di formazione e sensibilizzazione; supporto alle persone nella conciliazione lavoro e famiglia; promozione di servizi adeguati a sostegno dell'infanzia, dell'adolescenza e della terza età; più sicurezza per le donne nell'ambito della mobilità, e dell'uso dei servizi pubblici; sostegno ai Centri antiviolenza, a cui destinare fondi specifici, e coinvolgimento degli uomini in tema di parità di genere.