Parlamentari ucraini in visita alla Regione: "Grazie Liguria per il sostegno"

Visita in Regione per una delegazione di parlamentari ucraini che è stata ricevuta dal presidente Giovanni Toti e dall’assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola Ilaria Cavo. Durante la visita hanno ringraziato la Liguria per il sostegno morale e concreto offerto dal territorio e dall’istituzione: "Da subito - hanno spiegato Toti e Cavo - ci siamo messi a disposizione per fornire un supporto di prima e seconda accoglienza, con infopoint, residenze per una prima ospitalità, inserimenti scolastici e misure per garantire la formazione, compresi i corsi di lingua italiana".

"In queste settimane - hanno aggiunto - abbiamo ospitato la nazionale ucraina di nuoto sincronizzato e il coro popolare, con una partecipazione straordinaria dei genovesi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande cuore. La collaborazione andrà avanti per sostenere un popolo che sta attraversando il momento più buio della sua storia".

Dai parlamentari ucraini la richiesta di farsi portavoce anche a livello nazionale ed europeo affinchè si crei un percorso prioritario per i lavoratori duramente colpiti dalla guerra e di un gemellaggio tra la Liguria e Kharkiv.

Nel frattempo proseguono le iniziative solidali in favore della popolazione colpita dalla guerra, Camera del Lavoro, Spi di Genova e Liguria hanno contribuito con una raccolta materiali attivata attraverso le sedi del sindacato pensionati e della Cgil del territorio genovese.

La raccolta di indumenti, cibo e medicinali ha coinvolto tutte le strutture del sindacato, la cittadinanza e alcune aziende tra cui linee Messina e Automarocchi, Panarello, Nuova Sapci, Gianasso I Provenziali. Grazie alla generosità di tanti è stato riempito un container che partirà lunedì mattina (9 maggio, ndr) alle ore 5 da Cornigliano per raggiungere il campo di raccolta di Sobrance in Slovacchia, a 10 chilometri dal confine Ucraino.

La consegna simbolica del materiale in partenza avverrà alle ore 11 nel piazzale della Camera del Lavoro di Genova in via San Giovanni d’Acri 6, alla presenza di rappresentanti della comunità ucraina, Igor Magni (segretario generale Camera del Lavoro di Genova) e Antonio Perziano (segretario generale Spi Cgil Genova).