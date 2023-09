Parco Portofino, Toti: "Pronti a discutere sui confini, ma l'area non può estendersi al Tigullio"

In giornata si è svolto un incontro in Regione con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Sul tavolo, il parco di Portofino.

“I Comuni del territorio chiedono che il Parco di Portofino abbia confini più ristretti - commenta a margine dell'incontro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - lo vogliono soprattutto i Comuni che quel parco ospitano, Portofino, Santa Margherita, Camogli. Ed è anche l’ipotesi più sensata visto che il resto del Tigullio è assai antropizzata, un’area con importanti lavorazioni industriali".

Toti tira in ballo la perimetrazione fatta dal ministro Cingolani e dal ministero: "Rispondeva a esigenze che non sono più volute dai territori, ho quindi comunicato al ministro Pichetto che siamo disponibili a dare un’intesa sui confini ma non quelli che occupino mezzo Tigullio perché non sarebbero accettati dagli stakeholder dello stesso territorio”.