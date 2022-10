Parcheggio ospedale Rapallo: "Si paga anche il primo quarto d'ora che doveva essere gratis"

Il parcheggio sotterraneo dell’ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo è esclusivamente a pagamento e costa di 2 euro all’ora. In teoria il primo quarto d'ora dovrebbe essere gratuito ma non è sempre così, assicura il capogruppo del M5s in consiglio regionale Fabio Tosi, che ha presentato un'interrogazione questa mattina sull'argomento. "Al netto del malcostume di far pagare il parcheggio all’interno degli ospedali - dice - dove i cittadini certamente non si recano per diletto ma per necessità a Rapallo è a pagamento anche il parcheggio esterno, privato, e dunque non vi è nemmeno un’alternativa”.

Il nuovo assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, ha detto: "Vedremo se c'è qualche discrepanza tra il dichiarato e l'effettivo, perché a noi risulta che quel quarto d'ora gratuito ci sia sempre. Poi si passa a pagare due euro per un'ora, e tre per un'ora e mezza. Possono accedere anche gratuitamente alcune fasce come donne incinte e altro. Verificheremo".

"Gli scontrini portati alla nostra attenzione non mentono - ribatte Tosi - è grave che i cittadini abbiano pagato pochi minuti di sosta. Auspichiamo che la nostra interrogazione serva per far sì che la regola sia rispettata e non solamente a parole. Vigileremo”.