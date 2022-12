I 100 parcheggi utilizzati dai cittadini per decenni chiusi e venduti perché di proprietà privata

Quei cento parcheggi utilizzati dai cittadini per decenni ora non sono più agibili, per di più in una zona - via Gherzi - in cui i posti auto scarseggiano. A chiedere il punto della situazione di una questione che dura anni è Mattia Crucioli, consigliere comunale di Uniti per la Costituzione. "Per decenni - ricorda in sala consiliare - le persone hanno utilizzato quella via come se fosse pubblica. Poi è arrivata la società privata proprietaria che ha deciso di chiudere i parcheggi e li ha venduti, con la complicità del Comune. Questo ha indignato i cittadini che per molti anni avevano potuto usufruire di quel centinaio di posti auto. Nel 2021 il consiglio comunale aveva votato una mozione impegnando la giunta ad affermare la servitù pubblica di questi spazi o acquisirli, a che punto siamo?". Crucioli ha chiesto anche notizie sul completamento della scalinata Lusignani, indispensabile al collegamento funzionale tra via Gherzi e la scuola Santullo di via San Felice.

Per capire la storia di via Gherzi bisogna partire da lontano: "La strada è stata realizzata negli anni '60-'70 - racconta l'assesore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - a seguito di una lottizzazione che ha sostituito il parco di una villa. La circolazione e la sosta su quella via, classificata come privata, erano disciplinate da un’ordinanza emessa dal Comune. Ciò ha dato adito ai residenti di ritenere che via Gherzi fosse pubblica. Nel 2013 la società Sant'Elena ha acquistato la proprietà, ex Fossati, e ha chiesto il riconoscimento formale dell’uso privato di via Gherzi. Da tale istanza è scaturita l’abrogazione dell’ordinanza comunale su sosta e circolazione. A seguito delle rimostranze dei cittadini, il Comune ha avviato un’istruttoria che ha confermato l’insussistenza della servitù ad uso pubblico e carrabile di via Gherzi". Insomma, a quanto pare i genovesi dovranno rassegnarsi.

Per quanto riguarda la scalinata Lusignani - altra strada non classificata e che può essere considerata come privata - non si è proceduto al suo completamento.