Posti auto della Regione, Sansa: "Accesso rimasto a ex consiglieri e giornalisti che in aula non si vedono da anni"

Posti auto riservati al consiglio regionale, in pieno centro città, a cui però continuano ad avere gli accessi anche ex consiglieri e giornalisti che non si vedono più in aula da tempo: è la denuncia del consigliere progressista Ferruccio Sansa, pubblicata sui social questa mattina.

"Sapevamo dalla Costituzione che esistono i senatori a vita. Adesso scopriamo che esistono anche i consiglieri regionali, o almeno i parcheggiatori a vita".

Scorrendo l'elenco delle persone che hanno accesso agli ambiti posti auto del consiglio regionale, Sansa scopre "nomi che destano qualche sorpresa: ex consiglieri, di destra e sinistra, giornalisti che in aula non vedi più da anni. Diversi, va detto, pare non ne usufruiscano granché. Ma alcuni sì, come riferiscono diversi testimoni". Il riferimento è a Gianni Plinio, ex consigliere comunale e regionale, passato negli ultimi anni da Fratelli d'Italia a Casa Pound. "Non ha mai nascosto le sue simpatie di destra - attacca Sansa - tanto che, dopo Alleanza Nazionale, perfino Fratelli d'Italia gli era parsa troppo moderata ed è passato con Casa Pound. Duri e puri, diceva lui, in prima fila sulle barricate. Plinio c'era sempre. A parlare con il petto in fuori e a lanciare i suoi strali moralizzatori. Moralizzatore con il posto auto in consiglio, anche se da quasi 10 anni non è più consigliere".