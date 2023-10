Tursi approva documento per la pace, Crucioli mostra la bandiera della Palestina

Nella seduta di martedì 17 ottobre 2023 il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a favore della pace tra Israele e Palestina. Il documento "esprime forte preoccupazione per l’escalation militare che vede come vittime innocenti migliaia di civili in una terra dove il 40% degli abitanti ha meno di 14 anni e auspica che vi sia da parte della comunità internazionale un intervento immediato, coeso e deciso che ponga fine a questa spirale di violenza e che sia volto a trovare soluzioni di pace duratura, partendo dal rispetto degli accordi internazionali".

Durante la presentazione del documento il consigliere d'opposizione Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), che la scorsa settimana non aveva sottoscritto un altro documento a sostegno di Israele chiedendo di rimuovere la bandiera esposta a Tursi, ha sventolato una bandiera palestinese gridando "Genova Supports Palestinians", vessillo poi donato al sindaco Bucci. Tra il pubblico alcuni esponenti dei gruppi che nei giorni scorsi hanno anche manifestato in piazza, alcuni sono stati allontanati per aver violato il regolamento con gli applausi.

"Esprimo soddisfazione - commenta Crucioli - per il fatto che il consiglio comunale abbia votato all'unanimità l'auspicio che la comunità internazionale possa ricondurre Israele nell'ambito del diritto internazionale, manifestando preoccupazione per l'escalation militare nei confronti dei civili palestinesi. Io ho preso la parola in inglese, sperando che questo messaggio arrivi fino a Gaza: 'Genoa supports palestinians under attack. Stop genocide, stop war and free Palestine'.

Ho poi regalato la bandiera palestinese al Sindaco affinché la possa esporre sulla facciata del Comune, poiché la scorsa settimana ha affermato che esporremo sempre le bandiere dei popoli aggrediti.