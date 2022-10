Palazzo Ducale, i rossoverdi: "Scelti manager del privato, la resa finale dell'amministrazione pubblica"

È polemica per la riforma del cda a Palazzo Ducale: "La scelta per la Fondazione del Ducale di Genova di nominare due manager attivi nel settore privato rappresenta la resa finale dell'amministrazione pubblica - è il commento di Alleanza Verdi Sinistra -. Alla promozione della cultura si preferisce l'obbiettivo di 'fare utili', ancora meglio se a farli saranno dei manager che sponsorizzano direttamente i politici che li nominano".

Con le dichiarazioni di Toti e la scelta dei membri della Fondazione "l'arte sparisce nello sfondo e la Fondazione del Ducale da domani dovrà occuparsi 'anche di eventi aziendali' - continuano gli esponenti rossoverdi, Luca Amato e Simona Simonetti, coportavoci dei Verdi, Carla Nattero, coordinatrice regionale Sinistra Italiana e Maria Gabriella Branca della segreteria nazionale di Si -. Siamo molto preoccupati e giudicheremo il Ducale dai fatti".

L'alleanza tira in ballo la Costituzione che all'articolo 9 recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità· e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". L'articolo "denota come i nostri Costituenti scelsero di investire su cultura e progresso scientifico, addirittura annoverandoli tra i principi fondamentali. Le madri e i padri della Carta Costituzionale infatti, erano consapevoli della loro importanza come strumenti di emancipazione anche rispetto a logiche impositive arbitrarie, oltre che rappresentare un valido “motore” di crescita socio-economica del Paese".