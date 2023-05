Maltempo, Paita: "Genova testimonia funzionamento di Italia sicura"

Sulla tragedia che sta colpendo l'Emilia Romagna, interviene la senatrice ligure Raffaella Paita citando il capoluogo ligure: "La città di Genova è la testimonianza concreta di quanto ha funzionato bene Italia Sicura. Abbiamo messo in sicurezza uno dei fiumi più pericolosi d'Italia, il Bisagno, salvando vite umane. E lo abbiamo potuto fare perché c'era quella struttura di missione, poi smantellata da Conte”. Così, Paita - presidente del gruppo Azione Italia Viva al Senato - durante un'intervista nel corso della trasmissione Omnibus su La7.

“A grande maggioranza il Senato - ha ricordato - ha votato per il ripristino di quella struttura tecnica di missione, stiamo aspettando che il governo faccia qualcosa. Di una classe politica che si divide tra chi difende gli imbrattatori di monumenti e chi nega il cambiamento climatico il paese non ha bisogno. Ci serve una struttura, la si chiami Italia Sicura o come si vuole, che garantisca investimenti costanti e stabili sulla messa in sicurezza del territorio”.