Ospedale Erzelli, la polemica: "Pubblico o privato? La Regione non prende posizione"

Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta come procederà per realizzare l'ospedale agli Erzelli, per il quale l'assessore Gratarola annunciò lo scorso luglio la presentazione della progettazione, alla luce delle dichiarazioni della settimana scorsa di Ght, proprietaria dell'area, che ha ribadito la proposta di un partenariato anche con Webuild, che metterebbe in discussione il progetto approvato dalla Giunta nel giugno 2022 e farebbe venir meno il contributo di Inail e i fondi Pnrr.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha illustrato i termini e i tempi della proposta di partenariato pubblico-privato. Rispetto ai fondi del Pnrr l’assessore ha precisato che il quadro delle somme Pnrr/Pnc riferito al Centro di medicina computazionale, per 65 milioni di euro, è da inserire nei finanziamenti complessivi più ampi relativi a progetti di cui sono titolari soggetti istituzionali diversi dalla regione ed è, dunque, prematuro esprimere una posizione al riguardo anche perché non è ancora pervenuta alcuna proposta di partenariato pubblico-privato comprensiva del progetto di fattibilità, della bozza di convenzione, del piano economico finanziario asseverata e delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Risposte che non hanno soddisfatto la consigliera Candia che, in una nota, commenta: "La Regione non prende una posizione per dire quali intenzioni ha in merito al nuovo ospedale del Ponente sulla collina degli Erzelli. Attendendo un'offerta da Ght e Webuild, per ora annunciata ma non ancora presentata, non è dato sapere se l'obiettivo finale sia un ospedale privato come il Saint Charles di Bordighera, un partenariato pubblico-privato come per il Felettino alla Spezia, creare una succursale del San Martino o del Gaslini, o un ospedale totalmente pubblico come vorremmo noi e tutti i cittadini che hanno difficoltà ad accedere alle cure".

"La Giunta - prosegue Candia - nel giugno 2022 ha approvato il documento di progetto per la realizzazione dell'ospedale del Ponente agli Erzelli, prevedendo uno stanziamento di fondi per 405 milioni di euro, di cui 280 milioni provenienti dai fondi Inail per l'edilizia sanitaria, 60 milioni dall'ex articolo 20 della legge 67/88 e 65 milioni dal Pnrr – sottolinea Candia -. Se la Regione ritenesse di interesse la proposta, ancora da formulare, da parte di Ght-Webuild, il partenariato pubblico-privato scalzerebbe l'opzione di investimento di Inail e si creerebbe una problematica sui 65 milioni di euro di fondi Pnrr, vincolati alla rendicontazione dei lavori finiti entro il 2026, una scadenza totalmente esclusa dalla cordata Ght-Webuild che prevede una eventuale fine lavori nel 2028".

E poi la conclusione: "Dispiace constatare che di fronte a tutti questi nodi non risolti oggi l'assessore Gratarola abbia risposto in modo tecnico sull'iter di assegnazione di un eventuale nuovo progetto, senza dare un'indicazione politica delle reali volontà della Regione. Ricordo che il nuovo ospedale di Erzelli servirà oltre 330 mila persone: parliamo del ponente genovese, della Valle Stura, della Valle Scrivia e della Val Polcevera; zone che sommate contano più della metà degli abitanti di Genova. I cittadini che vivono in questa vasta area oggi sono costrette a spostarsi chilometri fino al Villa Scassi di Sampierdarena o al San Martino per usufruire di un servizio sanitario adeguato, andando ad affollare i Pronto Soccorso".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp