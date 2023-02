L'ex ministro Orlando a Genova: "Migranti e rave non sono le priorità, la gente non arriva a fine mese"

"Non mi pare che il tema dei migranti e del contrasto ai rave corrisponda alle priorità del paese in questo momento. Non mi pare che per strada la gente ti fermi e dica 'ma quanti sbarchi' oppure 'di questi rave non se ne può più'. Tutti ti dicono 'io non arrivo alla fine del mese'. E su questo credo debba esserci un confronto alto, anche aspro. E su questo il mio partito è disponibile a dialogare con chiunque voglia lavorare per andare in quella direzione". Lo ha detto il deputato ligure del Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando a un evento organizzato dalla Cgil a Genova.

"Però è fondamentale che non si continui a dire una cosa che non è dimostrata da niente, ovvero che basta togliere le tasse alle imprese e questo aumenta i salari perché semplicemente questo non è vero - ha aggiunto -. Perché il cuneo fiscale nel corso degli anni è stato ridotto ma i salari sono rimasti fermi, perché la decontribuzione è stata fatta ma non ha avuto un riflesso sui salari, perché ci sono comparti dove senza un salario minimo anche la contrattazione stenta ad arrivare. Allora se bisogna aggiungere qualcosa a quel tavolo bisogna capire come rendere qualitativamente più efficace la contrattazione anche attraverso criteri che definiscono la modalità della rappresentanza" ha concluso.