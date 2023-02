Orizzonti di Liguria, nasce a Genova una nuova associazione culturale

È nata a Genova Orizzonti di Liguria, una nuova associazione culturale che si ispira liberamente all'area politica del centro-destra. Il 7 febbraio alle ore 18 presso l'hotel Melià (Via Corsica 4) si terrà la presentazione, il 27 febbraio verrà organizzata la prima importante iniziativa che darà spazio al ritorno della centralità della politica.

"Nasciamo dall’incontro di alcuni amici con provenienze politiche e professionali diverse in occasione della campagna politica a sostegno dell’attuale senatore Berrino - spiega l'associazione in una nota - la nostra principale finalità è quella di riavvicinare i cittadini alle principali tematiche che coinvolgono la collettività. È un'Associazione apartitica che si ispira liberamente all'area del centro-destra. Con i propri studi, confronti e dibattiti sulle tematiche che coinvolgono e coinvolgeranno la nostra regione, vuole promuovere uno luogo dove le culture liberale, cattolica, nazionale e socialista possano trovare un proprio spazio e rappresentanza, per ritrovare la pienezza della propria storia e della propria identità, alla ricerca e quindi al ritrovamento di una nuova via del futuro che forte di una nuova consapevolezza liberi tutte quelle energie spirituali, sociali ed economiche da troppo tempo sopite se non accantonate".

"A tal fine - conclude l'associazione - appare evidente che i consensi elettorali non siano di per sé sufficienti a determinare un profondo radicamento culturale, politico e sociale ma si rende necessario mobilitare le competenze disponibili, attivandone delle nuove promuovendo e facilitando una più ampia partecipazione dei cittadini, delle categorie produttive e del mondo della cultura, non solo alla vita pubblica ma anche e soprattutto al dibattito sulle future scelte amministrative e politiche le quali solo così riteniamo possano assumere nuovi significati forti e non banali in quanto sostenuti da una visione d'insieme e da una motivata prospettiva di lavoro".