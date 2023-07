Ordinanza anti alcol, Candia: "Misura classista: si può bere ma solo spendendo nei bar"

Bersi una birretta su un molo, a Genova, in alcune zone e in determinate fasce orarie, è illegale secondo la nuova ordinanza anti alcol partita lunedì. Ma la filosofia dietro il provvedimento non piace a Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa: "Con questa svolta proibizionista cosa vogliono colpire? Di certo non il consumo di alcol, visto che bersi 8 gin tonic al bar è ancora legale. Ma forse il punto è proprio questo: a Genova bisogna bere solo dove vuole il perbenismo destrorso che governa. Ovvero: seduto nei locali che hanno la fortuna di avere un bel dehor. Peccato che non tutti possono (o vogliono) spendere 7 euro per una birra media, e nemmeno 10 euro per un aperitivo. Dovrebbe invece essere consentito a tutti potersi godere il tramonto con un bicchiere di vino portato da casa e un pezzo di focaccia".

Candia ammette di sapere che in alcune parti della città ci sono problemi legati al consumo di alcol, e che gli abitanti sono stufi: "Ma prima di pensare alla repressione, quale alternativa è stata prevista? Nessuna. Non stiamo difendendo l’ubriachezza in strada, sia chiaro. Accusiamo invece una decisione repressiva che inciderà sulle abitudini di giovani, stranieri e una fascia di popolazione meno benestante. Ma contarsi gli euro in tasca da spendere è qualcosa che sfugge al sindaco manager. E così pure il gusto di fare qualcosa di piacevole e poco costoso, all’aperto, in uno spazio pubblico libero per chiunque. Lo stesso spazio pubblico che negli ultimi due anni hanno regalato ai privati, per farci dei dehor".