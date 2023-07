Ordinanza anti alcol, Gambino conferma le modifiche. Bertorello (Lega) lo bacchetta: "Noi non coinvolti"

La nuova ordinanza anti alcol, che tanto sta facendo discutere, verrà modificata sia negli orari sia nelle zone prese in considerazione: così ha ribadito l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino in consiglio comunale martedì 11 luglio.

Dopo la 'bufera' sull'ordinanza, con critiche piovute da minoranza, associazioni di categoria e gruppi di cittadini sono state depositate due interrogazioni e un ordine del giorno - che però sarà discusso la prossima settimana - da parte di Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), Federico Bertorello (Lega) e Filippo Damonte (lista Rossoverde). E non sono sfuggite le 'frecciate' che il consigliere del Carroccio, partito che appoggia la maggioranza e che aveva già chiesto di rivedere l'ordinanza, ha lanciato all'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, FdI.

Le 'frecciate' tra Bertorello (Lega) e l'assessore Gambino (FdI)

Il rimprovero di Bertorello è di non aver coinvolto sufficientemente la maggioranza e i suoi capigruppo in fase di stesura dell'ordinanza: "Noi della Lega abbiamo già detto più volte che siamo a disposizione della giunta per collaborare, però poi questo comportamento virtuoso che auspichiamo non viene attuato. Su un'ordinanza del genere potevamo convergere. Mi sono già confrontato con il sindaco Bucci, c'è poco ascolto della maggioranza eppure quando si affrontano scelte del genere, che qualcuno scontentano sempre, bisognerebbe fare quadrato".

Il consigliere leghista sottolinea di non voler attaccare Gambino o Fdi, "nonostante quello che lei ha scritto sui social. Mi sarei aspettato una discussione in maggioranza su questi argomenti, un giro di telefonate con i capigruppo che non vengono a scaldare la sedia ma a contribuire sulle scelte dell'amministrazione. Mi sarei aspettato un atteggiamento di un altro tipo". Facendo un passo indietro, Gambino sui social aveva scritto giorni fa che "dispiace la fuga in avanti degli amici della lega e del suo capogruppo Bertorello che si intesta decisioni già prese da tutta la maggioranza su eventuali ma non scontate modifiche da apportare. Fa strano questo intervento anche in considerazione del fatto che il sindaco di Ventimiglia della Lega adotta un provvedimento di gran lunga ancora più restrittivo".

Crucioli si concentra sul contenuto dell'ordinanza: "L'ordinanza limita anche la possibilità di poter sostare su panchine, muretti o gradini come succede in alcune zone come Caricamento o Canevari. Un conto è sporcare, essere molesti e infastidire la gente, altro è fermarsi a riposare. In più, con l'alcolismo ci sono spesso anche problemi di povertà: chi abusa di alcol di una sanzione amministrativa se ne fa beffe. La soluzione non è il proibizionismo".

Gambino: "Preferisco non bere una birra in spiaggia ma avere la certezza di essere sicuro"

"Dagli interventi in quest’aula - ha risposto l'assessore Gambino - ho avuto una conferma, cioè che spesso e volentieri la bontà di un’azione amministrativa non viene vista guardando alla finalità ma all’aspetto mediatico. Vogliamo lavorare affinché ci sia il massimo della libertà per tutti, compresa quella di usufruire degli spazi cittadini: preferisco non bere una birra in spiaggia ma con la certezza di non trovare persone che poi abusano".

L'assessore ha comunicato che verranno apportate variazioni su zone e orari: "Sicuramente faremo modifiche, stiamo tarando l'ordinanza per renderla più efficace nel migliorare sia la qualità di vita cittadini sia la sicurezza".