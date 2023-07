Ordinanza anti alcol, scontro a Tursi. Bruzzone (Lista Rossoverde): "Ancora un weekend senza birre in spiaggia"

Si preannuncia un consiglio comunale "caldo" quello di oggi, martedì 11 luglio, soprattutto per quanto riguarda la nuova ordinanza anti alcol, al centro di polemiche e contestazioni ormai da giorni, con le critiche da parte di cittadini e associazioni di categoria, della minoranza ma anche della Lega che appoggia la giunta. E con lo stesso sindaco Marco Bucci che ha annunciato correttivi.

Mentre due sono le interrogazioni previste in aula, quella di Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) e di Federico Bertorello (Lega), il consigliere Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) ha scritto un ordine del giorno che chiede a sindaco e giunta di eliminare il divieto su tutto il territorio comunale di potersi bere una birra in spiaggia, ma è stato deciso di non discutere il documento oggi.

"Il sindaco emette ordinanze sbagliate - commenta Bruzzone - e non vuole rivedere il divieto di consumo di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale, pur mantenendo un ragionamento delle cosiddetto aree critiche. Un copione già visto molte volte la maggioranza in difficoltà rinvia i temi. Il sindaco aveva detto di voler rivedere l’ordinanza anti alcol ma a parole a quanto pare perché oggi si poteva votare e permettere a tutta la cittadinanza di poter vivere un weekend molto più sereno. Si poteva anche avviare un vero ragionamento sulle aree critiche che non possono trovare una vera soluzione solo con l’utilizzo della forza ma anche e soprattutto con un presidio sociale. Nulla da fare, la maggioranza ha deciso che questo weekend non si potrà godere appieno dei tramonti in spiaggia, basterà avere un attico in corso Italia. L’ordine del giorno andrà quindi al voto martedì prossimo e vedremo che cosa succederà".

L'argomento sarà invece affrontato con le due interrogazioni di Crucioli e Bertorello che facilmente saranno trattate in un'unica discussione e che però, vista la natura dei documenti, non saranno sottoposte a votazioni di alcun tipo, ma riceveranno la risposta degli assessori Bordilli, Corso e Gambino. Crucioli riflette sul fatto che l'ordinanza "impone divieti che risultano eccessivamente estesi, non proporzionati agli scopi prefissati e risulta, in defintiiva, ingiustamente limitativa delle libertà personali", chiedendo quali correttivi la giunta intenda adottare. Bertorello, invece, chiede conto degli interventi e delle multe della polizia locale, domandando anche quali correttivi siano allo studio della giunta, viste le numerose lamentele di associazioni di categoria e cittadini.

Nel frattempo Genova che Osa, uno dei movimenti che hanno dato il via alla protesta nei giorni scorsi, ha avviato un sondaggio online per chiedere ai cittadini di individuare le caratteristiche che dovrebbero avere gli spazi aperti e gratuiti da dedicare alle attività più disparate: "Quello che c'è in ballo non è la possibilità di bersi una birra ma è come si gestiscono gli spazi della nostra città. Genova non offre spazi di aggregazione, al chiuso o all’aperto, dove poter organizzare eventi e iniziative dal basso, liberi da costosi affitti e complicate autorizzazioni. Se vuoi organizzare una qualunque attività devi per forza rivolgerti a privati e pagare".