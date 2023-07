Ordinanza anti alcol, la Lega chiede un ripensamento: "Regole troppo restrittive, da rivedere"

Dilagano le proteste sulla nuova ordinanza anti alcol, condite da video satirici, iniziative, petizioni e interrogazioni della minoranza, ma anche meme che stanno diventando virali in queste ore. E il colpo di scena arriva nel pomeriggio, con la Lega, parte della maggioranza che appoggia il sindaco Marco Bucci, chiede all'amministrazione di ripensare al provvedimento.

“Pur condividendo che sia necessaria una stretta sul consumo di alcolici in città - fa sapere Federico Bertorello, capogruppo della Lega in Comune - con un’interpellanza di cui sono firmatario, a nome di tutto il gruppo della Lega, abbiamo chiesto di apportare alcune modifiche alle misure contenute nell’ultima ordinanza del Comune di Genova, del 30 giugno 2023, per alleggerire le restrizioni sugli orari".

Dunque il Carroccio chiede in sintesi alla giunta di rivedere le regole: "Le consideriamo troppo restrittive, anche alla luce di una prima fase di sperimentazione e verifica delle multe comminate e delle diverse zone, bisogna cercare di rimodularle sulla base di quanto realmente si rivela necessario considerando gli interventi della polizia locale”.

Ordinanza anti alcol: cosa prevede e perché è esplosa la polemica

L'ordinanza, entrata in vigore lunedì 3 luglio, prevede come novità il divieto dalle 16 alle 8 del giorno successivo di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a chiunque, in area pubblica e aperta al pubblico a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehors).

Inoltre, su tutto il territorio comunale, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l'ipotesi in cui l'impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all'indirizzo dell'acquirente.

In più l’ordinanza proroga, fino al 30 settembre, il divieto dalle 12 alle 8 nelle zone di Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro, Sestri Ponente, Sottoripa e zona Canevari (qui tutte le vie coinvolte) in area pubblica e aperta al pubblico, a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehors), di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Le multe - che hanno già iniziato a fioccare nei giorni scorsi - vanno fino a 500 euro.

Da subito il provvedimento è stato oggetto di numerose critiche: chi con l'ordinanza non è d'accordo la definisce "classista" soprattutto per il fatto che l'unico modo per bere un alcolico in una fascia oraria sempre più estesa sia sedersi al bar e pagare la relativa consumazione, quasi sempre più cara rispetto a un acquisto sfuso. Il gruppo Genova che Osa ha raccolto circa seimila firme con una petizione online che chiede al sindaco Bucci di ritirare l'ordinanza: "La vera questione non è il consumo di alcolici ma l'uso degli spazi della città. La visione di Bucci è chiara, la fruizione dello spazio pubblico è determinata da un solo fattore: il denaro. - spiega Maia Burdese - Chi può permettersi di pagare infatti potrà bere come e quanto vuole nei dehors della città, tutti gli altri dovranno starsene a casa".