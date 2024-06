Operai sfrattati, Piciocchi: "Fatto grave, ma non si diffami la nostra partecipata"

"È successo un fatto grave, ma non accetto che si diffami la nostra azienda e chi ci lavora". Così il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi che questo pomeriggio ha risposto all'interrogazione del consiglio comunale del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo in merito alla vicenda dei lavoratori impiegati nel cantiere di ristrutturazione di 72 appartamenti, i cui lavori sono stati affidati al Consorzio Ventimaggio. Gli operai erano stati sfrattati dagli appartamenti loro assegnati.



I sindacati si erano scagliati contro S.P.Im. la partecipata del Comune di Genova che si occupa della promozione del patrimonio immobiliare del Comune in quanto affidatario dell'appalto e del subappalto affidato alla ditta Serbelloni Group.

"È stato effettuato un sopralluogo venerdì mattina con le organizzazioni sindacali. - ha detto Piciocchi - È noto a tutti che non sussiste nessuna violazione di regole nella catena degli appalti da parte di Spim. Non ci può essere il sospetto che una società del Comune di Genova possa lucrare e fare dell’utile sulla gestione dei cantieri, perché non è così. È accaduto, però, un fatto grave, e appena l’ho saputo ho convocato il sindacato e insieme a Spim abbiamo preso le dovute decisioni. I lavoratori sono stati ospitati in albergo: non erano stati pagati dalla loro azienda di riferimento, che non era Spim, avevano finito di lavorare da mesi e li abbiamo aiutati in attesa che la loro azienda provvedesse.

Indubbiamente bisogna rafforzare la vigilanza, perché si intervenga non appena si verifichino situazioni di questo tipo, ma non accetto che si diffami la nostra azienda e chi ci lavora, persone che sono state le prime ad attivarsi per questi lavoratori». Lo ha detto l’assessore Pietro Piciocchi rispondendo all’interrogazione del consigliere del M5S Fabio Ceraudo, riguardante “Gravi episodi sul tema della sicurezza e dello sfruttamento dei lavoratori che si sono verificati a Genova ed in altri comuni della provincia durante la ristrutturazione delle case popolari presso la società pubblica S.p.im".