"Introdurre il reato di omicidio sul lavoro", la proposta di Pirondini in Senato

“Quella delle morti e degli infortuni sul lavoro è un'emergenza che abbiamo il dovere di combattere, se non risolvere, almeno arginare”. Così il senatore genovese del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, che questa mattina presenta in Senato la proposta di legge di cui è primo firmatario, che prevede l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Il testo non a caso verrà presentato alla vigilia del primo maggio, in concomitanza con la consegna al presidente del Senato Ignazio La Russa delle migliaia di firme raccolte da Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio, l'operaia tessile schiacciata da un rullo mentre lavorava in un'azienda a Prato il 3 maggio del 2021.



“C'è bisogno di questa legge perché i morti sul lavoro sono un numero impressionante, - dichiara Pirondini a Genova Today – secondo le statistiche nei primi mesi del 2024 le vittime sono aumentate ulteriormente del 20 per cento rispetto allo scorso anno e aumentano anche gli infortuni gravi dell'8 per cento. C'è bisogno di maggiore chiarezza nella norma, è chiaro che la deterrenza non sta funzionando”.

Il testo prevede l'inasprimento delle pene per gli imprenditori che non rispettano le regole, ma Pirondini precisa: “La proposta di legge si basa molto sulla prevenzione, perché è importante che gli incidenti non accadano. Quello che proponiamo è una modifica del decreto 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo una serie di specifiche sulla valutazione dei rischi”.

La legge fa parte di un pacchetto di proposte in materia di lavoro del Movimento 5 Stelle, che il senatore genovese auspica possano essere condivise dalle altre forze parlamentari. “Questa mattina, in concomitanza a questo disegno di legge presenteremo in Cassazione la proposta sul salario minimo, mentre abbiamo già depositato quella sull'istituzione di una procura nazionale su infortuni e morti sul lavoro”.

Riguardo all'inasprimento delle pene, a seconda della violazione la proposta di legge prevede il carcere fino a dieci anni per chi non rispetterà le regole. “L'obiettivo è puntare molto sulla prevenzione, chiaramente se questa non basta bisogna pensare a inasprire le pene”, conclude il senatore.