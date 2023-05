Ocean Race, Pd: "Si rischia il naufragio per i conti del Comune"

Si avvicina il termine della Ocean Race, con il gran finale atteso a Genova dal 24 giugno al 2 luglio. Ma, dopo le polemiche sui volontari impiegati per la manifestazione, monta la protesta del Partito Democratico sui costi dell'evento.

Ma quanti impegni finanziari comporta ospitare la tappa finale della sfida velica? "Da tempo - dicono i consiglieri comunali dem - come gruppo consiliare Pd abbiamo chiesto e sollecitato chiarimenti precisi, tra i quali una commissione ad hoc finora mai calendarizzata. Ma alle nostre interrogazioni e richieste di commissione consiliare non è ancora stata data alcuna risposta, né in precedenza né adesso che siamo a meno di un mese dall’inizio degli eventi collaterali".

Una situazione che il Pd ha denunciato più volte: "Tanto più quando si apprende che la ricerca degli sponsor è ancora in corso, mentre i contributi statali sarebbero 'consistenti' ma, alla fine di tutto, il Comune sarebbe pronto 'a mettere una quota'. Proprio questo è il problema - incalzano i consiglieri - su un costo di 12 milioni di euro, quanto dovrà pagare Tursi? E dove si andranno a trovare questi soldi, visto che è ormai evidente che gli sponsor, in gran parte istituzionali, non basteranno?".

I dem chiedono di discuterne in Sala Rossa, definitivamente e con gli elenchi alla mano degli sponsor e dei costi ancora da coprire, "magari a danno del taglio o della riduzione di servizi ai cittadini". E annunciano che depositeranno una richiesta di consiglio monotematico sulla questione: "Non vorremmo - concludono - che l’Ocean Race fosse un naufragio tale per le casse comunali da suscitare l’interesse della Corte dei Conti".