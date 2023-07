Ocean Race, i numeri dell'evento. Bucci: "105 milioni di ricadute, un impatto così neanche il Salone Nautico"

Durante la commissione consiliare richiesta dalla minoranza sui conti di Ocean Race, il Comune ha svelato i primi numeri relativi a costi e benefici per il territorio, elaborati a titolo gratuito dalla società Deloitte. Non sono mancate le polemiche da parte di alcuni consiglieri che hanno sottolineato che la stessa azienda è stata anche sponsor tecnico della manifestazione.

"Mentre le altre edizioni dell'Ocean Race hanno avuto un impatto di 4-5 euro generati per ogni euro investito, a Genova la proporzione è stata di 7,9 euro generati per ogni euro investito - ha spiegato il sindaco Marco Bucci - un impatto di questo tipo non l'ha avuto nemmeno il Salone Nautico o Euroflora". Per quanto riguarda il Pil, il sindaco ha spiegato che il ritorno è stato di 105 milioni a livello nazionale e 88,3 milioni su Genova e Liguria, mentre 1790 sarebbero state le persone che hanno ottenuto un'opportunità di lavoro. Per quanto riguarda gli alberghi, mentre i turisti italiani si sono fermati in media una notte, quelli stranieri hanno raddoppiato.

Cosa rimarrà alla città dell'investimento complessivo? "Tutte le strutture nel Waterfront di Levante - ha detto Bucci - poi una grande visibilità per la città, lo abbiamo visto ancora ieri con la Fiv che si collocherà al Waterfront. A proposito, la manifestazione è stata organizzata qui e non al Porto Antico apposta: è stata una scommessa per qualificare una nuova area e dare la possibilità a tutti di vederla. Sarà un grande riferimento per la città, molta gente è entrata in queste aree per la prima volta, genovesi e non".

E proprio per quella zona il sindaco punta sul turismo da Milano, specialmente quando sarà pronto il treno che dovrebbe impiegare meno di un'ora tra Genova e il capoluogo lombardo: "Sarà possibile arrivare a Brignole e, nel giro di un quarto d'ora, raggiungere il Waterfront per trascorrere lì la serata. E poi per le 23 tornare a Milano. Non sarà solo il Waterfront di Genova, ma anche del nord Italia".

Il vicesindaco Pietro Piciocchi ha spiegato che l'iter dell'Ocean Race a Genova è iniziato nel 2019 e da allora sono entrati in Comune 12 milioni di euro per la manifestazione, di cui 7 sono contributi di enti pubblici e più di 4 da sponsor privati. Più quasi due milioni di sponsor tecnici, ovvero società che hanno erogato servizi all'evento.

Sul fronte del turismo, l'assessora Bianchi ha detto che sul territorio - anche se i numeri non sono ancora certi - si sono contate 323mila presenze turistiche, con un'importante presenza di turisti stranieri.

"Alcuni dati non tornano - ha detto però la consigliera Francesca Ghio, Lista Rossoverde - Federalberghi ha definito l'Ocean Race una delusione, dicendo che la situazione era in linea con gli anni scorsi. In più, se 286mila persone sono state registrate agli eventi collaterali, per lo più la parade e il concertone di piazza della Vittoria, si potevano organizzare direttamente quelli senza l'Ocean Live Park: era quello che doveva raccogliere gente". Anche altri consiglieri della minoranza hanno avanzato osservazioni, come Davide Patrone, Pd, che ha sottolineato che i dati delle ricadute della Ocean Race sul territorio sono stati elaborati da un'azienda sponsor della manifestazione: "Non sono dati attendibili, come fa uno sponsor a dire che l'evento è andato male? Ci andrebbe uno studio indipendente".

"È stato un evento storico - ha ribattuto la consigliera Arianna Viscogliosi di Vince Genova - di portata mondiale. Per la prima volta si è deciso di prevedere la tappa finale a Genova, diventata capitale mondiale della vela. Potevamo scegliere di non aderire, ma mi sento di dire che l'evento ha portato numerosi effetti positivi prolungati per tutto il periodo dell'Ocean Race".