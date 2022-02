Dehors gratis, 5 Stelle all'attacco: "Congelato il nostro odg per la proroga"

Il Movimento 5 Stelle di Genova attacca la maggioranza di centrodestra dopo l'ultima seduta del consiglio comunale di martedì 15 febbraio 2022 sul tema della proroga della concessione gratuita dell'occupazione del suolo pubblico per i dehors.

“Il centrodestra che quotidianamente si straccia le vesti per difendere la categoria dei commercianti oggi è incorsa in una plateale contraddizione - scrivono in una nota i consiglieri pentastellati - come M5s abbiamo proposto un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta ad attivare tutte le possibili azioni al fine di prorogare almeno fino al mese di giugno la concessione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico al fine di supportare tutte le attività del territorio. La Lega, seguita a ruota da tutta la maggioranza, ha congelato l’odg".

Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, che poi aggiungono: "Delle due l’una: o li abbiamo battuti sul tempo o non hanno capito che la fine del periodo emergenziale non combacerà affatto con la fine delle difficoltà dei commercianti che dovranno affrontare ancora mesi difficili".