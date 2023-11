Nuovo forno crematorio Staglieno, Piciocchi: "Rapporto tra cremazioni e decessi aumentato, altri dati sono di parte"

Si torna a parlare del nuovo forno crematorio di Staglieno e il vicesindaco Pietro Piciocchi ha giustificato il bisogno di questa nuova struttura parlando di un aumento del rapporto tra cremazioni e numero di decessi, dato contestato sia dall'opposizione sia da associazioni e comitati di cittadini preoccupati per l'impatto su salute e ambiente, già promotori di proteste, esposti e flash mob.

A sollevare il discorso, i consiglieri Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) e Fabio Ceraudo (M5s) con un'interrogazione: "Nessuno sente il bisogno di questa operazione - incalza Bruzzone -. Ci è stato detto che il problema è il numero di cremazioni: bene, i dati dal 2011 a oggi indicano un aumento ma ci dicono anche che il forno attuale è ampiamente in grado di reggerlo. Poi ci avete detto che era un problema di tempi: ma se va male attualmente l'attesa è di un giorno, se va bene l'autorizzazione arriva al mattino e si procede alla cremazione nel pomeriggio".

"Perché costruire un nuovo forno crematorio - aggiunge Ceraudo - quando ne esiste già uno con quattro linee, è più che sufficiente anche per le esigenze della Regione che abbiamo verificato. Davvero, qual è l'obiettivo del Comune?".

L'argomento era stato affrontato già diverse volte in varie commissioni, con la giunta che nel 2019 si era espressa sulla proposte di project financing della ditta che poi si è aggiudicata l'opera. L'iter ha subito rallentamenti per un ricorso al Tar vinto dall'amministrazione, quindi è stato sottoscritto il contratto ed è stata avviata la conferenza dei servizi, attualmente interrotta. "Il progetto - risponde il vicesindaco Piciocchi - trasmesso anche ai vigili del fuoco per il parere di competenza, prevede la realizzazione di un impianto di ultimissima generazione con un grado di inquinamento ridotto". In ogni caso, la compatibilità ambientale dell’opera sarà giudicata da Asl, Arpal e altri soggetti qualificati.

Per quanto riguarda invece le ragioni per cui il Comune vuole realizzare il nuovo forno, Piciocchi parla di numeri: "Il rapporto tra cremazioni e numero di decessi è passato dal 52,60% del 2011 al 78,48% del 2023, con una tendenza in continua crescita. Circa i dati riportati da Bruzzone sulla capacità del forno attuale di bruciare fino a 14mila salme ogni anno, si tratta di una legazione di Socrem (che gestisce il forno attuale, ndr) diffusa come nota allegata all’istruttoria aperta dal Difensore Civico Regionale, quindi una nota di parte. Il nostro impegno è di riportare la questione del nuovo forno crematorio in commissione alla ripartenza della conferenza dei servizi".