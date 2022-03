Elezioni comunali: 'Noi con l'Italia' appoggia Bucci: "Supportiamo un progetto vincente"

'Noi con l'Italia' sosterrà la candidatura di Marco Bucci a sindaco di Genova inserendo alcuni candidati all'interno della lista civica 'Vince Genova'. L'annuncio è arrivato al termine dell'incontro che si è tenuto al palazzo delle Torrette tra Maurizio Lupi, deputato e presidente del partito, e il primo cittadino genovese.

Presente anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa che ha dichiarato: "Daremo il nostro contributo con l’indicazione di candidati che faranno parte della lista civica ‘Vince Genova’. Donne e uomini che sono espressione dei valori che animano da anni il nostro impegno politico: attenzione al territorio, moderazione e ricerca di soluzioni condivise, la persona al centro, solidarietà come metodo di approccio ai problemi. Continueremo dunque a collaborare e a dare supporto al progetto vincente nato cinque anni fa, offrendo competenze, idee e progetti per costruire insieme la Genova del futuro".

"Su Genova - ha spiegato poi l’onorevole Maurizio Lupi - abbiamo voluto confermare il significato di un lavoro comune. Crediamo che il centrodestra debba ripartire dal rapporto con la società civile. La scelta di cinque anni fa nacque proprio da questa esigenza. Siamo convinti che il buon governo per la città sia il primo e più importante contributo che si possa dare alla comunità. Dobbiamo ripartire dagli esempi di buona politica ed è per questo che sosteniamo il sindaco Marco Bucci, mettendo a disposizione le nostre persone, i nostri candidati, per proseguire insieme un percorso che non solo permetta di concludere i lavori intrapresi ma soprattutto di consegnare la Genova del domani alle nuove generazioni. Ringrazio ancora Marco per aver creato e valorizzato un modello, il modello Genova, che è stato e sarà di ispirazione per molte amministrazioni del nostro Paese".

"Ringrazio l’onorevole Lupi, il sottosegretario Costa e 'Noi con l’Italia' - ha concluso Bucci -abbiamo lavorato e continuiamo a farlo seguendo una visione di città. I partiti ci supportano e ci aiutano per arrivare all’obiettivo, grazie a un importante effetto sinergico. Insieme ci siamo rimboccati le maniche e in questi cinque anni abbiamo fatto un grandissimo lavoro, con risultati che si vedono e sono tangibili. Avremo 6 miliardi da spendere per la nostra città: un'occasione che non possiamo perdere. I genovesi devono sapere che c'è chi si è impegnato e si sta impegnando perché queste risorse possano essere spese al meglio e secondo una strategia volta a rendere Genova quella capitale del Mediterraneo che è stata e che merita di tornare ad essere. Il lavoro non ci spaventa: chi ci supporta sa che non ci tireremo indietro di fronte alle sfide del prossimo futuro".

All’incontro erano presenti, tra gli altri, l’avvocato Antonio Bissolotti, segretario politico di Liguria Popolare, Ubaldo Borchi, responsabile sanità per la regione Liguria di 'Noi con l’Italia', e Carmelo Cassibba, consigliere comunale e coordinatore di 'Vince Genova'.