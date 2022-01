Paragona i 'no-vax' agli ebrei perseguitati, consigliere nella bufera

Bufera social sul consigliere delegato della Città Metropolitana di Genova Claudio Garbarino, esponente politico della Lega, che su Facebook ha pubblicato un post in cui si legge: "Domani è la giornata della memoria: ricodate nella lista dei perseguitati e discriminati di inserire: prima dose, seconda dose e non vaccinati" paragonando così le attuali politiche sanitarie con le persecuzioni nazifasciste. Un parallelo che circola spesso in chat 'no-vax' su Telegram o sui social, ma che in questo caso arriva da un esponente istituzionale, che ha anche poi 'spammato' su vari gruppo social, la maggior parte dei quali legati all'universo leghista, il suo messaggio.

Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Liguria, Luca Garibaldi, va all'attacco con alcune dichiarazioni rilasciate all'agenzia Dire: "Che un rappresentante delle istituzioni, nella Giornata della Memoria, provi a fare questo accostamento è qualcosa di vergognoso e indecente. L'unica strada, per chi non è in grado di rispettare la storia, sono le dimissioni, perché non è degno di rappresentare le istituzioni".

"Il sindaco metropolitano Bucci - conclude Garibaldi - non può stare in silenzio di fronte a queste affermazioni che rappresentano una ferita profonda".

In una nota il deputato Edoardo Rixi, commissario Lega in Liguria, ha preso le distanze dal paragone: "Sui social ho letto dichiarazioni inaccettabili sulla Giornata della Memoria e sul suo significato sociale e culturale. Affiancare la persecuzione razziale alle scelte per combattere la diffusione del covid è una cosa del tutto sconsiderata: i vaccini salvano vite, i nazisti le toglievano. Evitiamo paragoni inopportuni quanto impropri e cerchiamo invece di lavorare per restituire a tutti le giuste libertà usando scienza e coscienza".