Levante: bus diretto Nervi-Tommaseo dall'11 aprile, ma non mancano le polemiche

Novità a levante per la linea bus 515 che da martedì 11 aprile 2023 collegherà Nervi ad Albaro, ma non mancano le polemiche tra maggioranza e opposizione.

Bogliolo: "Abbiamo ascoltato i cittadini"

Il presidente del Municipio Federico Bogliolo ha annunciato sui propri social: "Si migliora ragionando su ciò che si è fatto e ascoltando chi vive al nostro fianco: dall’11 aprile la linea 515 oltre alle corse già esistenti su Nervi avrà 18 corse (9 più 9) che collegheranno il centro di Nervi con Piazza Tomaseo ad Albaro. Abbiamo ascoltato i commercianti e i cittadini che ci hanno chiesto un collegamento diretto tra il cento di Nervi e i quartieri di Quinto, Quarto, Sturla e Albaro. Senza cambi. Senza necessità di scendere dal bus".

"Abbiamo ascoltato tutti e continueremo a farlo - conclude Bogliolo -. Sono felice per tutte le persone che ce lo hanno chiesto e per chi potrà tornare a Levante con più facilità. Vorrei ringraziare di vero cuore Amt e la presidente Ilaria Gavuglio, tutta la direzione mobilità, il sindaco e l’assessore competente. E soprattutto il Civ Nervi2005 e Confcommercio che hanno sempre interagito con noi in maniera propositiva e costruttiva. Un grande supporto. Si tratterà di mezzi di 8 metri elettrici. Proprio quelli che in questi giorni circolano dentro Nervi".

Finocchio: "Commercianti e residenti chiedono molto altro"

L'ex rivale alle ultime elezioni, Serena Finocchio della coalizione progressista, attualmente consigliera municipale del Levante, replica: "Una scelta prettamente politica - scrive su Facebook - voluta fortemente dall’amministrazione Bucci. Il presidente del municipio Levante annuncia che, ascoltando le richieste dei cittadini, viene posto rimedio a una necessità importante creando un collegamento tra il quartiere di Nervi e il centro attraverso l’utilizzo dei piccoli autobus elettrici destinati alla già preesistente linea 515".

Secondo Finocchio: "Le fantomatiche corse in più per piazza Tommaseo, che hanno partenza da Viale Franchini, non sono altro che dei rientri del 515 già presenti nel servizio giornaliero Amt che deve andare in rimessa alla Foce per ricaricare le batterie. Non verrà aggiunto alcun autobus verso il centro - sostiene la consigliera municipale - si frusteranno solo di più i piccoli autobus elettrici capaci di trasportare appena 45 persone perché a Nervi un modo per ricaricare non c’è e questo si trova solo alla Foce".

E poi la conclusione: "Mi fa piacere che il Municipio ascolti i cittadini peccato che ascolti esclusivamente una parte di loro, quelli che vogliono un quartiere vuoto, silenzioso, senza piscina, senza bambini, senza autobus inquinanti. A gran voce residenti e commercianti richiedono il capolinea del 15 ripristinato in Viale Franchini e che sia, questo, un autobus che colleghi davvero il quartiere con il centro, perché Albaro non è il centro di Genova. Si dice che a Nervi non possa girare un autobus inquinante, meglio quindi fermare il 15 lontano a Quinto e far girare esclusivamente il 515 piccolo ed elettrico. Peccato che almeno il 70% dei mezzi a Genova siano ancora pesantemente obsoleto e inquinanti. Questo è come se ci fossero abitanti di serie A e serie B, come se ci fosse un divario; a Nervi ci vuole rispetto per l’ambiente ma nelle periferie come Oregina se girano delle vetture di primi anni 2000 non importa a nessuno. Nervi resta bisognoso di una linea autobus che lo colleghi a De Ferrari, con un vettura capiente e magari di età non trentennale; queste sono le richieste dei cittadini e dei commercianti che ad oggi, restano inascoltate".