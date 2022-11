Il caso dei navigator, Toti: "Specchio della surreale abolizione della povertà, il governo metta ordine"

Tiene banco a livello nazionale, e anche in Liguria, la questione legata alla possibile riforma del reddito di cittadinanza annunciata dal governo Meloni. Tra i nodi da sciogliere anche quello relativo al futuro dei navigator, figure professionali che avrebbero dovuto aiutare i percettori del sussidio a trovare lavoro. Secondo i dati dello scorso anno in Liguria ne erano rimasti una ventina rispetto agli oltre 60 iniziali, gli altri si erano tutti licenziati. I contratti sono scaduti il 31 ottobre e il governo ha confermato che non saranno prorogati.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha chiesto al governo di intervenire: "Come tutti i miraggi, finiscono per scomparire. La figura dei navigator è lo specchio drammatico della surreale abolizione della povertà, di cui oggi pagano il prezzo questi ragazzi, assunti a tempo determinato per trovare ipotetitici lavori a tempo indeterminato. E come tutte le strade sbagliate, portano ad una meta indesiderata. Ora aspettiamo dal governo che metta un po’ di ordine nel disordine creato da altri".

"Quando furono assunti i navigator - ricorda il governatore ligure - le Regioni denunciarono tutto questo, ben sapendo che si sarebbe creata una situazione assai complicata: o la fine dei navigator, o la loro stabilizzazione, in barba a tutti coloro che aspettano da anni nella pubblica amministrazione. Ora il Governo, cui spetta la competenza sui navigator in quanto contrattualizzati da Anpal Servizi, a diferenza di ciò che qualcuno vuol far credere, dovrà decidere una linea. Di certo le Regioni, già in crisi per i conti della sanità post Covid, del caro energia - conclude Toti - non potranno farsi carico di una poltica sbagliata contestata fin dall’ inizio".