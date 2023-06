Bando per musicisti gratis, la Cgil: "Il lavoro va pagato altrimenti è sfruttamento"

Ancora polemiche sul bando del Comune di Genova per la selezione di cinque artisti (o band o gruppi) tra 18 e 35 anni che vogliano esibirsi nell'ambito di una rassegna nel Museo di Archeologia Ligure di Villa Pallavicini, ma senza compenso. Dopo quelle in consiglio comunale con l'assessore alle politiche giovanili Francesca Corso che ha parlato di "opportunità di visibilità per le band emergenti che spesso lamentano poche possibilità di esibirsi per un pubblico più vasto con le loro forze" e di "vetrina per farsi conoscere" è arrivata la presa di posizione della Cgil di Genova.

"Il Comune di Genova - scrive il sindacato in una nota - ha indetto un bando per selezionare giovani artisti e gruppi musicali per esibirsi nell’ambito della rassegna Mal Music nella sala verde del Museo di archeologia ligure di Villa Pallavicini a Pegli prevista tra fine luglio e inizio agosto, il tutto a titolo gratuito. Secondo il sindaco si tratterebbe di un’opportunità per promuoversi, ma in realtà lavorare gratis senza la copertura delle spese e senza attrezzatura di alcun tipo, se non un palco vuoto privo di service musicale, assumendosi anche le responsabilità di quello che potrebbe accadere durante lo svolgimento della performance, non è lavoro ma sfruttamento. Il lavoro va pagato".

Non è il primo caso del genere a Genova, a fine gennaio aveva fatto discutere un altro bando del Comune per la ricerca di un volontario "super qualificato" a costo zero per supportare le attività del il Mu.Ma.