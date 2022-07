Media Val Bisagno, Uremassi nomina la giunta: "Skymetro fondamentale"

Il centrodestra ha strappato il Municipio Media Val Bisagno al centrosinistra alle ultime elezioni con una percentuale di voti del 51,35%, il nuovo presidente Maurizio Uremassi ha nominato la nuova giunta, fissata anche la data per la prima seduta del consiglio: lunedì 25 luglio 2022.

Il nuovo presidente ha tenuto alcune deleghe: affari isitutuzionali generali, attuazione decentramento, Città Metropolitana, sviluppo economico, bilancio, gestione del patrimonio e Protezione civile.

Sono stati nominati come componenti della giunta municipale:

Lucina Torretta. Vicepresidente e assessore a: urbanistica e grandi opere; ambiente e transizione ecologica; sport e impianti sportivi; associazioni socio culturali; toponomastica.

Tanti i temi caldi per quello che riguarda il Municipio Media Val Bisagno, il presidente Maurizio Uremassi traccia le linee guida per i prossimi cinque anni, affrontando ai microfoni di Genova Today alcune delle questioni più importanti.

Skymetro. "Sono assolutamente favorevole al progetto, ci sono i fondi per collegare Brignole a Molassana e penso sia fondamentale arrivare poi a Prato. Oggi impieghiamo anche un'ora per arrivare nel centro di Genova, un'opera di questo tipo consentirebbe di abbattere i tempi; sarebbe un volano importante per diverse ipotesi di sviluppo della vallata, sia dal punto di vista imprenditoriale, perché sul teritorio abbiamo tante imprese, che per il commercio e per il turismo".

Cittadella dello sport, Cinema Nazionale, Acquedotto e Staglieno. "Sono tanti i progetti in cantiere per pensare a una vallata che non sia più solo di servitù, ma anche attrattiva. L'arrivo dei fondi del Pnrr per la Cittadella dello Sport alla Sciorba è fondamentale, all'interno ci sarà anche un albergo, poi pensiamo a un'area camper e anche a sviluppare il turismo rilanciando l'Acquedotto Storico, senza dimenticare l'importanza dell'acquisizione del Cinema Nazionale per il quale è stato fatto l'atto definitivo. Andrà sistemato perché all'interno è tutto distrutto e poi gestito in modo che possa dare un ritorno economico, penso a un polo culturale per il quartiere che possa portare un valore aggiunto e, grazie anche alla Skymetro, attirare persone anche dal centro di Genova. Anche se non dipende da noi come Municipio - conclude Uremassi - cercheremo di spingere per il rilancio del cimitero monumentale di Staglieno che, quando ero bambino, attirava i turisti anche con i pullman. Si tratta di un patrimonio da valorizzare".

Emergenza cinghiali. "Purtroppo la situazione è sempre più complicata, io credo che siano necessari degli abbattimenti. Qualche giorno fa ne ho trovati 14 nei pressi del Municipio e ci sono ancora persone che, nonostante sia vietato, li nutrono. Capisco possa dispiacere, ma considerando anche la questione della peste suina, non credo ci siano molte alternative. Se travalicasse l'Appennino e arrivasse tra Parma e Piacenza sarebbe davvero un grosso problema anche dal punto di vista economico considerando le industrie alimentari di quelle zone".

Attenzione al territorio. "La problematica idrogeologica, con tutti i rivi che abbiamo in zona, è una di quelle che dobbiamo tenere di più in considerazione. Il clima è cambiato e con l'aiuto del Comune dobbiamo affrontarla al più presto. Per il resto siamo al lavoro per la riqualificazione delle aree della Volpara e dobbiamo pensare anche alla rimessa delle Gavette e a come sfruttare le nostre alture".