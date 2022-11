Municipio Levante, l'opposizione: "Ztl Nervi, Monte Moro e Campostano. Dalla giunta nessuna risposta"

L'opposizione del Municipio Levante ha attaccato la giunta con una nota firmata dai gruppi consiliari di Partito Democratico, Lista Rossoverde, Movimento 5 Stelle e Genova Civica. Secondo i consiglieri dell'area progressista manca il dialogo tra l'amministrazione centrale e quella municipale e non arrivano risposte puntuali alle domande poste in aula.

"Il 15 novembre si è tenuto il consiglio del Municipio Levante - attacca l'opposizione - in cui, per l’ennesima volta, non abbiamo avuto risposte alle nostre interrogazioni. A quanto pare il sindaco Bucci e gli assessori comunali non informano il presidente del Levante e la sua giunta".

"Nel corso di questi primi sei mesi del nuovo ciclo amministrativo - proseguono i consiglieri dell'area progressista - le interrogazioni che abbiamo presentato e riguardanti temi estremamente rilevanti per il Levante cittadino, quali, a titolo esemplificativo: il bando relativo al Monte Moro, gli investimenti nel trasporto pubblico (il 'bando 4 assi di forza'), la realizzazione di una piscina pubblica, la proposta di costruzione di un supermercato nell'area verde di Campostano e i problemi a seguito delle modifiche alla viabilità a Nervi, hanno mostrato la maggioranza di destra ignara, palesando una mancanza di comunicazione tra la giunta Bucci e la maggioranza di destra del Municipio. Non sono state mai fornite risposte che definissero l'andamento e le intenzioni del Comune".

"Le informazioni arrivano solo dalle testate giornalistiche locali - conclude la nota - che precedentemente e successivamente non hanno trovato e non trovano conferma durante i consigli municipali. Troviamo assurdo e illogico che in progetti così importanti e impattanti sulla popolazione, il Municipio non sia protagonista ma che anzi subisca progetti calati dall’alto senza un confronto con le istituzioni territoriali, primo luogo di ascolto con i cittadini. L'organo Municipale affinché possa svolgere al meglio le sue funzioni ha bisogno di risposte per dare un riscontro ai cittadini".