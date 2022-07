Municipio Bassa Val Bisagno, nominata la nuova giunta: assessori e deleghe

Il nuovo presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Angelo Guidi, eletto alle ultime elezioni municipali del 12 giugno, ha nominato i componenti della giunta, con le deleghe ai nuovi assessori. "Sono molto soddisfatto della Giunta Municipale - ha commentato - che ho costruito anche con il supporto delle forze politiche che mi hanno appoggiato nella campagna elettorale, le competenze e l’entusiasmo saranno il nostro faro nel lavoro dei prossimi anni per il Municipio e per la nostra città al fianco del sindaco Marco Bucci".

Il presidente Angelo Guidi ha mantenuto gli incarichi su affari istituzionali e generali, progetti strategici, comunicazione, protezione civile e cittadinanza attiva.

Sono stati nominati come componenti della giunta municipale:

Barbara Lagomarsino , 52 anni, residente nel quartiere di San Fruttuoso. Avvocato civilista del foro di Genova dal 1999, da sempre impegnata nel campo del diritto di famiglia con

particolare attenzione alla tutela delle persone fragili ed alle problematiche connesse all’immigrazione. Vice presidente e assessore a pari opportunità e politiche femminili; servizi alla persona, famiglia, disagio sociale; gestione patrimonio; cultura.

39 anni, consigliere municipale uscente, sposato con un figlio, nato e cresciuto a Marassi dove è residente. Assessore a manutenzioni, arredo urbano; tutela ambiente e ciclo dei rifiuti. Sonia Paglialunga, 46 anni, laureata in scienze giuridiche, consulente del Lavoro dal 2002 con proprio studio. Esperta in materia di lavoro, contabile e fiscale. Ha già svolto il ruolo di assessore di Municipio e consigliere comunale. Sposata con due figli. Assessore a: commercio e Civ, artigianato, mercati rionali; sviluppo economico; bilancio; viabilità su base locale; servizi civici.

Con la scelta di questi assessori entreranno in consiglio municipale Paola Casazza (in sostituzione di Andrea Barreca) e Andrea Censi (in sostituzione di Barbara Lagomarsino).