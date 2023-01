Lotta ai mozziconi abbandonati: ok del consiglio comunale, le proposte

Dopo l'incontro tra le associazioni di volontariato e il Comune nei giorni scorsi, le proposte per contrastare l'abbandono dei mozziconi di sigarette arrivano anche in Aula Rossa. A presentare una mozione sul tema, il consigliere Valter Pilloni (Vince Genova): "Può sembrare una richiesta di piccola rilevanza - ha detto - ma i dati mostrano un problema allarmante a cui dovrebbero seguire azioni energiche e concrete. I mozziconi tra l'altro spesso vengono scambiati per cibo da pesci e uccelli, inquinano l'ambiente, sono pericolosi anche per la salute. È giunto il momento di dire basta alla tolleranza, bisogna trovare la forza e il coraggio di uscire, ce lo dice la scienza". Tra le proposte, un incremento dei controlli.

Tutti i gruppi hanno manifestato l'intenzione di votare favorevolmente (sono stati presentati anche ordini del giorno dal consigliere Alberto Pandolfo, Pd, e Stefano Costa, Forza Italia), ma con un appunto: "Avevamo già presentato noi una mozione simile nel precedente ciclo amministrativo, un lavoro accurato con 9 pagine ricche di proposte fatte insieme anche con i municipi - dicono i consiglieri Pd Claudio Villa e Cristina Lodi - era stata approvata, ma poi nulla di fatto. Non serve votare favorevolmente a questi documenti se poi l'amministrazione non procede con azioni concrete". Sono arrivate altre proposte, come prendere spunto da chi ha deciso di raccogliere le cicche per riciclarle (come Vancouver in Canada o, per citarne una vicina, la realtà privata del centro commerciale Fiumara di Sampierdarena), porre targhette sui tombini per ricordare ai cittadini che "il mare inizia da qui", disincentivandoli a gettare giù i mozziconi, attuare una migliore comunicazione per sensibilizzare i genovesi anche con la collaborazione di Amiu.

L'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha espresso il parere favorevole della giunta: "Possiamo programmare una commissione per valutare anche le esperienze di altri Paesi e città. Abbiamo portato avanti iniziative di distribuzione di contenitori portatili e abbiamo aumentato i controlli. Le sanzioni relative all'abbandono di mozziconi sono passate da 0 del 2017 a 258 nel 2022. Stiamo contrastando questo malcostume, poi i margini di miglioramento ci sono sempre e con il contributo del consiglio potremo migliorare il futuro dei nostri figli".