Aborto: una mozione in consiglio comunale per difendere il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza

Arriverà in consiglio comunale a Genova una mozione a difesa del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza: a promuoverla, i consiglieri del Pd che vogliono ribadire la loro posizione dopo i primi giorni di governo Meloni.

"Nella giornata di insediamento del nuovo Senato della Repubblica - fanno sapere i consiglieri dem - il senatore Maurizio Gasparri ha depositato tre disegni di legge riguardanti alcuni articoli del Codice Civile che, pur non intervenendo direttamente sulla Legge 194, andrebbero pesantemente ad ostacolare il diritto e l'accesso al servizio di interruzione volontaria di gravidanza. Tra questi disegni di legge quello più lampante è finalizzato a 'riconoscere capacità giuridica al concepito', oggi condizione subordinata alla nascita. Una modifica che rappresenterebbe un attacco ai consultori e al diritto delle donne di decidere sul proprio corpo".

Per Simone D'Angelo, segretario e capogruppo Pd a Genova, "preoccupa sapere che in Italia sieda in Parlamento chi pensa che il modello sui diritti sia rappresentato da Paesi come Ungheria o Polonia. Per questo abbiamo ritenuto necessario presentare anche a Genova in consiglio comunale una mozione per ribadire che il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza va difeso e garantito". "Mai avremmo creduto - fa eco Katia Piccardo, portavoce delle Donne Democratiche e vicesegretaria Pd Genova - di dover difendere nel 2022 il diritto di autodeterminazione della donna, elemento che consideriamo un principio fondamentale e imprescindibile della nostra società".

Nella mozione si fa riferimento agli ultimi fatti di attualità internazionale, per poi citare il Comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d'Europa, che "ha dichiarato l'Italia un paese in cui la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza non è ancora completamente applicata, dal momento che è spesso difficile abortire con significative disparità di accesso alle strutture a livello locale e regionale, e soprattutto a causa dell'alto numero di obiettori di coscienza, peraltro in costante aumento".

Dunque i consiglieri Pd impegnano il sindaco e la giunta di Genova a sensibilizzare la Regione sulla costante verifica della piena attuazione della legge 194, anche vagliando la possibilità di emettere bandi per l'assunzione negli ospedali di una quota minima di medici non obiettori, come già accade nel Lazio.