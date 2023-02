Scontro a Tursi sugli artisti di strada, Bruccoleri: "In 9 minuti neanche una risposta" e il pubblico applaude

Quale futuro per gli artisti di strada a Genova? La loro attività è disciplinata da un regolamento stilato nel 2017, ma dal municipio del Centro Est nelle ultime settimane è arrivata una mozione - sostenuta dal centrodestra - con diverse richieste, tra cui diminuire l'orario delle esibizioni, vietare gli amplificatori e soprattutto introdurre un sistema di prenotazione spazi tramite app, in modo da favorire la rotazione. Ma la questione ha suscitato allarme sia in diversi artisti di strada sia nell'opposizione in consiglio comunale che ha chiesto chiarimenti a Tursi.

A presentare interrogazioni sull'argomento, Mariajosé Bruccoleri (Genova Civica), Francesca Ghio (Lista Rossoverde) e Fabio Ceraudo (M5s) mentre a rispondere è stata l'assessora al Commercio Paola Bordilli.

La domanda: "Cosa vuole fare la giunta con il regolamento già esistente?"

"Gli artisti di strada - ha detto Bruccoleri - devono essere valorizzati sempre di più, portano turismo, bellezza, questa è una città di cantautori. C'è un regolamento del 2017 che funziona, se ci sono state situazioni spiacevoli è per colpa di chi non lo rispetta: la giunta agisca sulla sicurezza per farlo rispettare, ci sono state nuove assunzioni in polizia locale, vengano impiegate per questo. Il regolamento non deve essere toccato ma valorizzato. Qual è la visione della giunta?". "Risponde l'assessora Bordilli - continua Ghio - perché a Genova, sesta città d'Italia, non abbiamo un assessore alla Cultura. C'è l'intenzione di modificare il regolamento del 2017? C'è l'intenzione di limitare l'amplificazione? Se vogliamo far rispettare il regolamento esistente bene, ma non limitiamo né denigriamo gli artisti di strada". Ceraudo cita i Maneskin: "Li elogiamo, hanno vinto Sanremo, Eurovision, ma prima erano artisti di strada, si esibivano nelle vie di Roma. Mi auguro che, prima di toccare il regolamento stilato con un percorso partecipativo tramite commissioni e l'ascolto degli stessi artisti, ci sia un confronto onesto e trasparente in quest'aula".

Il tavolo riunito lunedì

Ieri è stato fatto un incontro proprio per discutere del tema: "Questi incontri del tavolo permanente, con i rappresentanti di artisti di strada, direzione cultura, polizia locale - spiega Bordilli - sono previsti dal regolamento del 2017. L'arte di strada è per la nostra città un valore culturale, sociale, educativo. Sono d'accordo che vada stimolata e sostenuta. È corretto però che i municipi possano portare al Comune le richieste che arrivano dal territorio. Sicuramente dobbiamo fare sì che questo tavolo permanente venga convocato più spesso rispetto agli anni passati. Credo che ieri abbiamo cominciato un dialogo doveroso in cui sono stati portati diversi spunti e stimoli dai rappresentanti stessi degli artisti di strada. Ci sono stati chiesti maggiori controlli e mi sono già confrontata con l'assessore alla sicurezza Gambino. Ci rivedremo a stretto giro, tra un mese, per confrontarci sugli spunti di cui abbiamo parlato ieri".

"Mi dispiace - ha concluso Bruccoleri - ma in nove minuti di intervento dell'assessora non ho capito qual è la visione della giunta rispetto al regolamento. La risposta non è stata adeguata. Avete intenzione o no di cambiare il regolamento?". Il pubblico, presente sugli spalti, ha applaudito ed è stato ripreso dal presidente del consiglio comunale Cassibba.

"Gli artisti di strada sono persone che portano avanti la cultura di Fabrizio De André, Gino Paoli, vanno tutelate" ha concluso Ghio. "Nove minuti di 'melina' come diceva il mio allenatore - finisce Ceraudo - per portare a casa il risultato senza una risposta chiara. La responsabilità di un assessore non c'è perché manca quello alla cultura, se ci sono delle modifiche da effettuare al regolamento il luogo giusto per discuterle è quest'aula".