Il Movimento 5 Stelle chiede al tribunale di incontrare Toti

Tornano a chiedere le dimissioni di Giovanni Toti e il ritorno al voto gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Lo fanno all'indomani della lettera del presidente della Regione (sospeso dalla funzione) che si trova agli arresti domiciliari da maggio con l'accusa di corruzione. Lettera in cui Toti afferma "Vedo come una liberazione poter ridare la parola agli elettori", pur senza trarre la conclusione di dimettersi, e in cui spera che i magistrati gli diano il via libera a un nuovo giro di incontri politici, tra cui potrebbe esserci anche il vicepremier Matteo Salvini.

"Diverse volte Toti ha fatto richiesta, esaudita, di poter ricevere in visita esponenti del centrodestra regionale e nazionale. Nella lettera che ieri ha inviato al suo avvocato, Toti scrive che tornerà a incontrarsi con gli amici del suo movimento politico, gli alleati e tutti coloro che potrà vedere per parlare di futuro; lunedì è probabile che incontri anche Salvini. Bene, vogliamo incontrarlo anche noi". Lo scrivono in una nota i parlamentari liguri del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini e Roberto Traversi, che questa mattina hanno inviato al Tribunale di Genova un’istanza per poter incontrare il presidente Giovanni Toti.

"Gradiremmo - dichiarano i parlamentari - anche noi essere autorizzati a recarci a casa sua per poter conferire con lui "su temi di interesse pubblico e attualità politica", come scrive nella sua lettera, ma soprattutto per dirgli una cosa: di dimettersi per salvaguardare il futuro della nostra regione".

"Al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova - aggiungono - abbiamo chiesto di poterlo incontrare perché vorremmo anche noi avere il privilegio di conferire con il presidente per rappresentargli la nostra preoccupazione derivante dalla paralisi a cui è costretta la Liguria a causa del suo comportamento. Paralisi che può costare molto cara ai cittadini liguri per ciò che riguarda la sanità, le infrastrutture, i fondi del Pnrr e altri temi ancora. Il futuro di cui parla Toti è il voto, ed è per questo che dovrebbe dimettersi".

