Morto Beppe Costa, ex consigliere comunale di Genova e responsabile regionale "Seniores" di Forza Italia

Lutto in Forza Italia: è mancato Beppe (all'anagrafe Giuseppe) Costa, ex consigliere comunale di Genova e, negli ultimi tempi, responsabile regionale dei Seniores del partito di Silvio Berlusconi.

Costa, classe 1945, era stato consigliere comunale a Tursi prima per la Dc, poi per il Pdl.

Ad annunciarne la morte, i vertici locali di Forza Italia: "Con Beppe Costa se ne va un grande amico, un dirigente e consigliere fidato, un esponente storico di Forza Italia, una colonna del nostro partito in Liguria - recita una nota -. Ci mancheranno la sua esperienza, la sua passione, la sua saggezza politica, il suo equilibrio, la sua conoscenza dei problemi, la sua disponibilità a collaborare in ogni momento all'organizzazione del partito, da ultimo come coordinatore regionale del movimento seniores".

Forza Italia, si legge ancora, "con profondo dolore e tristezza ne piange la scomparsa, stringendosi con affetto ai famigliari. Portiamo nel cuore i suoi insegnamenti e quell'amore per Genova e la Liguria che ha trasmesso tenacemente lungo tutto il suo lungo percorso politico".